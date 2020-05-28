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Экспорт

Китай определит качество металлов при помощи российского прибора

 © www.uralhitech.ru

Резидент технопарка высоких технологий Свердловской области — компания «Структурная диагностика» открыла для себя новое направление продаж — Китай.

Генеральный директор «Структурной диагностики» Илья Карькин так прокомментировал открытие нового направления продаж своих приборов: «Начинаем экспорт дорогой уральской электроники в Китай! Не только же у них покупать) Основная ценность конечно в разработанном нами ПО — десятки тысяч строк кода на с/с++ скомпилированы, зашиты в микроконтроллеры и надежно защищены».

По словам генерального директора инновационной компании, уже подписан первый контракт, получена авансовая оплата, и уже в июне в соседнюю страну будет доставлен первый портативный лазерный спектрометр ЛИС-01, на очереди выполнение нескольких десятков заявок китайских клиентов на российскую разработку.

Напомним, ЛИС-01 предназначен для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов. Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении таких химических элементов: C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Co, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au и других. Прибор эффективно работает в температурном диапазоне от -15 до +40 °С.

Портативный лазерный спектрометр ЛИС-01 внесен в Государственный реестр средств измерений под № 69700-17.

С 2018 году произведено более 60 приборов для компаний различного профиля. География продаж — помимо регионов Российской Федерации — Германия, Индия, ОАЭ.
Источник: http://www.uralhitech.ru/news/kitay...v-pri-pomoschi-rossiyskogo-pribora-

Технопарк высоких технологий Свердловской области
  • Нет аватара КТ835
    28.05.2016:02:17

    Не стоит недооценивать китайских «левшей». В Китае копирование поставлено на поток, в том числе и сложнейшей техники.

    Отредактировано: КТ835~16:04 28.05.20
    #1199440
    • Нет аватара Bars
      28.05.2017:05:55

      Ну это если производить в Китае с поставкой технологии туда, то риск большой утратить.

      #1199450
    • Нет аватара mmx
      28.05.2018:06:59

      Не стоит переоценивать китайских «левшей». Хорошо копировать у них получается только те технологии, которые в Китай вместе с производствами перенесли в рамках «постиндустриальной экономики». А вот например двигатель от Су-27 они уже четверть века скопировать не могут. Да и сам «скопированный» Су-27 получается так себе, чему подтверждением стали закупки Су-30 и Су-35.

      #1199462
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