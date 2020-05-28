Китай определит качество металлов при помощи российского прибора

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Резидент технопарка высоких технологий Свердловской области — компания «Структурная диагностика» открыла для себя новое направление продаж — Китай.

Генеральный директор «Структурной диагностики» Илья Карькин так прокомментировал открытие нового направления продаж своих приборов: «Начинаем экспорт дорогой уральской электроники в Китай! Не только же у них покупать) Основная ценность конечно в разработанном нами ПО — десятки тысяч строк кода на с/с++ скомпилированы, зашиты в микроконтроллеры и надежно защищены».

По словам генерального директора инновационной компании, уже подписан первый контракт, получена авансовая оплата, и уже в июне в соседнюю страну будет доставлен первый портативный лазерный спектрометр ЛИС-01, на очереди выполнение нескольких десятков заявок китайских клиентов на российскую разработку.

Напомним, ЛИС-01 предназначен для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов. Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении таких химических элементов: C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Co, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au и других. Прибор эффективно работает в температурном диапазоне от -15 до +40 °С.

Портативный лазерный спектрометр ЛИС-01 внесен в Государственный реестр средств измерений под № 69700-17.

С 2018 году произведено более 60 приборов для компаний различного профиля. География продаж — помимо регионов Российской Федерации — Германия, Индия, ОАЭ.