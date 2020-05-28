ГК «Приводная техника» представила импортозамещающие системы накопления и хранения электроэнергии

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26 мая, компания «Приводная техника», в рамках всероссийского вебинара, представила свои новые разработки — системы накопления и хранения электроэнергии для промышленных объектов и частных домохозяйств.

По словам директора по маркетингу НТЦ «Приводная техника"Евгения Чупина, сетевые накопители энергии (СНЭ) создают запас энергии во время неполной загрузки энергосистемы с последующей ее отдачей в систему в моменты пикового потребления, уменьшая тем самым зависимость генерирующих мощностей от неравномерности потребления и улучшая качество производимой энергии для конечного потребителя. В СНЭ входит накопитель на литий-ионных аккумуляторах с интегрированной силовой частью — DC/AC преобразователями, элементами автоматики и релейной защиты, конструктивно СНЭ представляет собой стандартный транспортный контейнер длиной 6 либо 12 метров. В нем располагается аккумуляторная батарея, силовой трансформатор, коммутационное оборудование и инвертор напряжения.

«Мы делаем СНЭ на базе преобразовательной техники нового поколения — трёхуровневых низковольтных инверторов напряжения. Это наша собственная разработка, такие преобразователи никто не выпускает в России, наш основной конкурент по этому продукту — General Electric, Siemens, Yaskawa и Nidec. Данные инверторы обладают более высокими энергетическими показателями, у них меньше потери, гораздо больше КПД установки, то есть при меньших габаритах можно получить большую мощность. В нашей СНЭ, кроме батарейного блока, все отечественного производства — нашего либо компаний-партнеров», — пояснил Чупин. В перспективе, мы готовы копмлектовать наши установки акумуляторными ячейками выпускаемых компаниями «Лиотех» и «Уралэлемент». С ними уже идут переговоры.

СНЭ могут применяться в электроснабжении изолированных и удаленных районов; в системах электроснабжения жилых районов, промышленных и коммерческих объектов; в ЖКХ, на электротранспорте и в зарядной инфраструктуре (с возможностью использовать данные комплексы в качестве резервного источника электроснабжения для близлежащих объектов социальной инфраструктуры — ТРК, магазинов, бизнес-центров и т. д. ); в транспортной инфраструктуре нового поколения, а также совместно с такими возобновляемыми источниками энергии, как солнечная, ветряная и гидрогенерация.

«Наша первая промышленная система накопления и хранения энергии отправляется на опытную эксплуатацию в Тюменскую область на одно из месторождений крупнейшей нефтяной компании страны — «Роснефти», — сказал Чупин.

По его словам, мощности компании позволяют выпускать от 20 промышленных СНЭ в год, их стоимость варьируется в диапазоне от 18 до 37 млн рублей за установку мощностью 1 МВт и емкостью 1 МВт/ч, такая разница в стоимости обусловлена применяемыми комплектующими, в первую очередь аккумуляторными батарейками.

Кроме того, разработка компании дает широкие возможности для развития внутриобластной кооперации, например, для промышленного Кластера транспортного машиностроения и приводной техники, членом которого является НТЦ.

Справочно: НТЦ «Приводная техника» — одна из ведущих в стране производственно-инжиниринговых компаний, специализирующаяся на разработке и внедрении систем электропривода, АСУТП и КИП. производит широкого спектра электротехнической продукции (комплектных распределительных устройств, низковольтных комплектных устройств, преобразовательная техника, и т. д. ), а также на внедрении систем автоматизации и электропривода в металлургии, машиностроении, нефтегазовой и др. отраслях промышленности.

Компания вошла в число 100 ведущих инновационных компаний страны по версии рейтинга ТЕХУСПЕХ-2018 (организатором выступают Минэкономразвитие и ВШЭ), как одно из самых быстрорастущих инновационных предприятий страны.

Имеет звание «Национальный чемпион» (приоритетный проект Минэкономразвития).

Является членом Ассоциации быстрорастущих технологических компаний.

© pravmin74.ru

© pravmin74.ru

© pravmin74.ru