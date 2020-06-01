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Новые заводы и цеха

Завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд запущен в Калужской области

 © znamkaluga.ru

Компания «Архбум Тиссью Групп» запустила в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области завод по выпуску санитарно-гигиенических изделий. Объем инвестиций в проект составил 9,7 млрд рублей, сообщает в пятницу, 29 мая пресс-служба калужского правительства.

В настоящее время предприятие работает в штатном режиме, мощность производства — 70 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год. Объем инвестиций в калужский проект в целом оценивается в 11,5 млрд рублей, вложено более 9,7 млрд рублей.

Строительство завода было начато в 2018 году.

В качестве сырья на предприятии используется целлюлоза без красителей и ароматизаторов. Сбыт готовой продукции осуществляется на внутреннем рынке, а также в странах СНГ и Европы. В ближайших планах руководства компании — увеличение объемов выпуска до 210 тысяч тонн в год, а также расширение ассортимента продукции. В настоящее время на заводе работает 405 человек. С открытием новых линий их число увеличится до 700.

«Архбум Тиссью Групп» — дочерняя компания АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» — одного из крупнейших в Европе и, в том числе, производителя тарного картона, упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей. Акционером является австрийско-германская группа Pulp Mill Holding.

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Источник: https://www.mkkaluga.ru/economics/2...zapushhen-v-kaluzhskoy-oblasti.html

Калужская область, Ворсино, Архбум Тиссью Групп, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат
  • Советский Советский
    01.06.2010:15:51

    Ну запущен он уже,почти как год,уже вторую очередь строить начинают.Знаю не по-наслышке,так как несколько специалистов туда переметнулись с моей Шведской компании,где я работаю,пока,вроде отлично,говорят.

    #1199771
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