Ростех представил мобильный досмотровый комплекс для таможни на базе автомобиля Камаз

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) нового поколения на базе автомобиля «КАМАЗ».

Инспекционно-досмотровые комплексы «Росэлектроники» созданы на основе линейного ускорителя электронов и позволяют дистанционно идентифицировать внутри транспортных средств незадекларированные товары или незаконные грузы, к примеру взрывчатые и наркотические вещества, оружие и боеприпасы. Новинка на базе «КАМАЗа» отличается более низким в сравнении с предыдущими версиями МИДК весом. Кроме того, была доработана пневматическая подвеска, что позволило регулировать нагрузки на осях автомобиля. Создание новых МИДК на базе автомобилей «КАМАЗ» позволило увеличить уровень локализации изделия до 80%. Сегодня холдинг готов поставлять до 40 таких машин в год.

В ходе разработки модернизированной версии комплекса был учтен двухлетний опыт использования таможенными органами комплексов «Росэлектроники» предыдущего поколения и произведена доработка в соответствии с пожеланиями заказчика.

В ходе работы МИДК перемещается вдоль досматриваемого автомобиля или грузового контейнера, сканируя его содержимое. Комплекс позволяет «видеть» груз даже сквозь сталь толщиной до 320 мм. Его программное обеспечение способно распознавать четыре группы материалов — органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, а также оценивать вес как всего груза, так и отдельных его частей с погрешностью до 10%. Комплексы выпускаются в стационарных и мобильных версиях.

Инспекционно-досмотровые комплексы создаются входящими в «Росэлектронику» предприятиями «Скантроник Системс» и НПП «Торий» при участии Лаборатории электронных ускорителей МГУ.