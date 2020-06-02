В Чебоксарах открыта хоккейная арена

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Завершено строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, расположенного в Новоюжном районе г. Чебоксары.

Спортивное сооружение представляет собой одноэтажное здание с двухэтажной частью. В нем разместятся крытая ледовая арена размерами 29×60 м, трибуны для зрителей на 228 посадочных мест, административно-бытовые помещения, раздевалки с сушильными помещениями, душевые и санузлы, а также тренажёрный зал. Общая площадь здания составит более 4 тыс. кв. м.

Строительство осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» на условиях софинансирования. Общая стоимость составляет более 270 млн рублей.

После более чем двух месяцев «вне игры» из-за режима ограничений первый выход на лед для юных хоккеистов команды «Сокол-2011» стал настоящим событием. Мальчишки, соскучившись по хоккею, с удовольствием скользили по ледовой арене, отрабатывали приемы с шайбой и технику катания под руководством тренера Игоря Михеева. В новом региональном центре по хоккею при Чувашском кадетском корпусе ПФО имени А.В. Кочетова, строительство которого завершилось в мае, девятилетние «соколята» первыми опробовали ледовое поле. Качеством льда маленькие «эксперты» остались довольны: ребятам уже не терпится приступить к тренировкам.

Удобные раздевалки, в которые выведены табло с обратным отсчетом для игроков, огромный экран над ареной, трибуны на 300 кресел, специальные места для зрителей с ограниченными возможностями, современное оборудование и совершенно уникальный для республики лед — новое спортивное сооружение, построенное по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», уже полностью готово принять спортсменов. Из-за пандемии коронавируса торжественное открытие, как и первые игры и тренировки, здесь пока отложили до лучших времен, тем не менее процедура передачи документов об окончании строительства прошла строго по графику.

Здесь будут тренироваться не только хоккеисты, но и фигуристы, а в свободные часы каток будет доступен горожанам для массового катания на коньках. На площадке смогут играть в хоккей любительские и сельские команды республики, детская команда по следж-хоккею «Атал», воспитанники Чувашского кадетского корпуса — с нового учебного года там планируют открыть хоккейные классы.

Также в новом сооружении будут проводить сборы и мастер-классы для хоккеистов со всей республики. «С открытием нового дворца перед хоккеем республики открываются новые возможности, — отметил директор спортшколы олимпийского резерва № 4 по хоккею Олег Салтыков. — Перспективные ребята со всей республики смогут повышать здесь свой уровень, а тренеры районов — свою квалификацию. Лучших будем отбирать в свою специализированную школу».

Региональный центр по хоккею станет тренировочной базой для воспитанников ДЮСШОР № 4 по хоккею («Сокол» в Новочебоксарске). Здесь же «пропишется» команда «Сокол-2011». В профессиональной детской дружине, по словам тренера Игоря Михеева, сейчас занимается порядка 45 мальчишек, и большинство из них — из Чебоксар. Ежедневно, а то и не один раз в день ребятам приходилось ездить на тренировки в Новочебоксарск, сейчас же они смогут заниматься любимым хоккеем ближе к дому.

Идеально ровную и однородную поверхность обеспечивает специальная система водоподготовки — на искусственных катках в Чувашии такой еще не было. Она очищает и смягчает воду, что, в свою очередь, позволяет добиться идеального для скольжения качества льда. Кроме того, обслуживает арену современная ледовая машина, единственная в своем роде в республике. Такую технику можно встретить на крупных ледовых аренах.

По техническому оснащению центр хоккея соответствует самым современным требованиям. Его обслуживает множество «умных» систем — от подготовки льда до видеоповторов на экране.

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© upload.cheb.ru

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