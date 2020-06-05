СИБУР и «Ай-Пласт» запустили производство пластиковых поддонов

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Тобольское предприятие ООО «Ай-Пласт» начало выпускать пластиковые поддоны из полиэтилена, производимого на «ЗапСибНефтехиме». Поддоны в свою очередь будут использоваться для упаковки полимерной продукции самого «ЗапСибНефтехима».

Производственные цеха «Ай-Пласт» находятся на территории Тобольской промышленной площадки, такое соседство позволит свести к минимуму логистические затраты при транспортировке сырья и готовых поддонов. Пластиковые поддоны на 60% легче деревянных, они морозостойкие и могут перерабатываться повторно. Запуск нового производства потребовал создания 40 рабочих мест, основная часть персонала — жители Тобольска.

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