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Производство

СИБУР и «Ай-Пласт» запустили производство пластиковых поддонов

https://plastinfo.ru/content/imgupload/2020_02/iplast_02.117_.jpghttps://plastinfo.ru/content/imgupload/2020_02/iplast_02.117_.jpg © plastinfo.ru

Тобольское предприятие ООО «Ай-Пласт» начало выпускать пластиковые поддоны из полиэтилена, производимого на «ЗапСибНефтехиме». Поддоны в свою очередь будут использоваться для упаковки полимерной продукции самого «ЗапСибНефтехима».

Производственные цеха «Ай-Пласт» находятся на территории Тобольской промышленной площадки, такое соседство позволит свести к минимуму логистические затраты при транспортировке сырья и готовых поддонов. Пластиковые поддоны на 60% легче деревянных, они морозостойкие и могут перерабатываться повторно. Запуск нового производства потребовал создания 40 рабочих мест, основная часть персонала — жители Тобольска.

https://plastin...45584_4.6.2020/

Источник: https://tumen.mk.ru/economics/2020/...zvodstvo-plastikovykh-poddonov.html

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Тобольск, Ай-Пласт, ЗапСибНефтехим, СИБУР
  • Нет аватара pahomchik
    05.06.2011:59:19

    Какая возможность их утилизировать? С деревянными в этом плане проблем нет.

    #1200151
    • artal artal
      05.06.2012:41:57

      поддоны на 60% легче деревянных, они морозостойкие и могут перерабатываться повторно

      #1200157
      • Нет аватара Андрей из Н
        05.06.2016:09:33

        Помимо повторной переработки их еще можно повторно вводить в оборот).

        #1200190
    • Александр Котов
      05.06.2015:42:57

      это такой же пластик, который спокойно перерабатывется как и все другие.

      они не требуют утилизации.

      #1200184
  • Нет аватара Juni
    05.06.2016:23:59

    А паллет имеет другие размеры? Европейские?

    #1200195
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