Фабрику по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий запустили в Подмосковье

объект в процессе строительства апрель 2020 г. © msh.mosreg.ru

В Волоколамском городском округе Подмосковья начала работу первая очередь новой фабрики по производству кондитерских, кулинарных и хлебобулочных изделий. Построенный всего за 10 месяцев завод в конце мая начал поставки продукции во все федеральные торговые сети и на крупнейшие маркетплейсы, сообщает пресс-служба ГК «Сапсан».

На фабрике планируется изготовление более 30 тонн продукции в сутки: кулинарии (первые, вторые блюда, гарниры), хлебобулочных изделий (хлеб, в том числе, безглютеновые хлеба, слойки и т. п. ), кондитерских изделий (торты, эклеры, пирожные и т. п. ).

Инвестиции в проект составляют около 900 млн. рублей, планируется создать более 500 новых рабочих мест.

Первый этап реализации проекта предполагает строительство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. На втором этапе планируется сторительство универсального пищевого производства (кулинарные изделия (первые, вторые блюда, гарниры), хлебобулочные изделия (хлеб, в том числе безглютеновые хлеба, слойки и т. п. ), кондитерские изделия (торты, эклеры, пироженые и т. п. ). Плановая дата завершения строительства — 1 кв. 2022 года.

Производство сертифицируется по стандарту FSSC 22000 — международной схеме одобрения пищевой безопасности, основанной на существующем всемирно признанном стандарте ISO 22000.

В состав ГК «Сапсан» входит Общество с ограниченной ответственностью «Сапсан Технологический Комплекс» (ООО «СТК»), которое реализует проект по созданию Многофункционального индустриального парка (МИП), общей площадью 6167,40 кв. м.

К МИП подведена автомобильная дорога и коммуникации, ведется работа по согласованию исходно-разрешительной документации на строительство железнодорожной платформы и получению Технических условий на примыкание к перегону Чисмена-Сычево Рижского железнодорожного направления.