Северному флоту передали новое малое гидрографическое судно

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На Северном флоте завершились госиспытания малого гидрографического судна проекта 19910 «Николай Скосырев», построенного на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область). Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, подписание приемного акта состоялось в воскресенье, 14 июня. Подписи под документом поставили председатель приемной комиссии от Главного командования ВМФ капитан I ранга Андрей Егоров и капитан судна Николай Иоцу.

Испытания судна продолжались в течении двух недель в Кольском заливе и Баренцевом море. За это время проверены ходовые и мореходные качества «Николая Скосырева», работа его грузоподъемного устройства и гидрографического оборудования. Также протестирован рабочий плашкоут, которым оснащено судно.

По отзывам гидрографов Северного флота, новое судно успешно справилось со всеми поставленными задачами. Торжественный подъем флага на гидрографическом судне приурочат к одному из ближайших праздников или памятных событий, уточнили в пресс-службе военного ведомства. Малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» заложили на заводе «Вымпел» 24 декабря 2015 года. 26 июня 2019 года его спустили на воду, после чего провели швартовные испытания. «Николай Скосырев» прибыл на Северный флот для проведения сначала заводских, а затем государственных испытаний в ноябре 2019 года. При этом по изначальным условиям госконтракта судно должны были передать заказчику до 25 ноября 2019 года.

Суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозка различных грузов для обеспечения работы этого оборудования. Гидрографическое судно проекта 19910 имеет водоизмещение более 1200 тонн, длина корпуса — 59 метров, ширина — 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания — около 3500 миль, автономность — более 25 суток. Экипаж — 22 человека.