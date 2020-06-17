Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

«Восточная верфь» сдала два плавучих причала для Минобороны

 © sudostroenie.info

АО «Восточная верфь» сдало два плавучих причала по госконтракту с Минобороны РФ. Об этом сообщает официальный сайт правительства Приморского края.

Построенные причалы обеспечивают следующие возможности:

— одновременную стоянку двух подлодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. т;

— подачу с берега на корабли воды и электроэнергии;

— телефонную связь кораблей с берегом;

— производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмо-колесных и гусеничных кранов.

 © sudostroenie.info

В ближайшее время причалы будут отправлены к месту своего постоянного базирования в составе Тихоокеанского флота.

Фото: АО «Восточная Верфь»
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/30496.html

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Восточная Верфь
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,