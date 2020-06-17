«Восточная верфь» сдала два плавучих причала для Минобороны

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АО «Восточная верфь» сдало два плавучих причала по госконтракту с Минобороны РФ. Об этом сообщает официальный сайт правительства Приморского края.

Построенные причалы обеспечивают следующие возможности:

— одновременную стоянку двух подлодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. т;

— подачу с берега на корабли воды и электроэнергии;

— телефонную связь кораблей с берегом;

— производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмо-колесных и гусеничных кранов.

© sudostroenie.info

В ближайшее время причалы будут отправлены к месту своего постоянного базирования в составе Тихоокеанского флота.

Фото: АО «Восточная Верфь»