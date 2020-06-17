«Восточная верфь» сдала два плавучих причала для Минобороны
АО «Восточная верфь» сдало два плавучих причала по госконтракту с Минобороны РФ. Об этом сообщает официальный сайт правительства Приморского края.
Построенные причалы обеспечивают следующие возможности:
— одновременную стоянку двух подлодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тыс. т;
— подачу с берега на корабли воды и электроэнергии;
— телефонную связь кораблей с берегом;
— производство погрузочно-разгрузочных работ на всей длине причала с применением пневмо-колесных и гусеничных кранов.
В ближайшее время причалы будут отправлены к месту своего постоянного базирования в составе Тихоокеанского флота.
Фото: АО «Восточная Верфь»
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