Новый мост через реку Шексну открыли в Вологодской области

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Новый мост через реку Шексну в Шекснинском районе Вологодской области ввели в эксплуатацию. Он возведен впритык к действующему старому мосту в рамках масштабного проекта расширения самой загруженной в области федеральной трассы А-114 Вологда — Новая Ладога, соединяющей столицу региона Вологду и промышленный центр Череповец.

Строительство нового мостового сооружения потребовало 2 млрд рублей и двух лет работы. Строители возвели новый мост длиной 290 м вплотную к существующему. Построена также двухуровневая транспортная развязка перед мостом. В связи с увеличением числа полос в 1,5 км от моста возводят надземный пешеходный переход через автодорогу А-114.

Одновременно с этим начинается строительство четырех полос трассы А-114 от станции Дикой до поворота на деревню Стризнево. К осени начнется реконструкция до четырех полос участка автодороги от Шексны до поворота на аэропорт Череповца. Планируется, что весь участок А-114 от Вологды до Череповца, все 120 км станут четырехполосными через два-три года.

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