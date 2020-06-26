Два рейдовых буксира проекта 05Ту построены и готовы к работе.

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В конце мая состоялись ходовые испытания рейдовых буксиров РБТ-3 и РБТ-4, построенных АФ «СРЗ «Красная Кузница». Оба судна сдали свой главный экзамен без замечаний. Технически они полностью готовы к работе, осталось оформить все необходимые документы.

— Как и положено, испытания проходили в присутствии эксперта Российского Речного Регистра, — рассказывает начальник ОТК А.Н. Ипатов. — Программа стандартная: проверка всех параметров судна, его систем, устройств и механизмов. Оценивалась техническая готовность буксиров, их состояние, управляемость, маневренность, ходовые качества, работа энергетической установки, рулевого устройства, якорного устройства, средств навигации и связи.

Первым экзамен сдавал РБТ-3. Кстати, вывел его на ходовые испытания сдаточный механик Яков Еремеев аккурат в день собственного юбилея — 20 мая. Очень символичное совпадение, если учесть, сколько сил, времени, души вложил Яков Викторович в эти буксиры.

В общей сложности, испытания каждого из буксиров длились по восемь часов. Место действия — Корабельный и Мурманский рукава Северной Двины. РБТ-3 отработал свою программу 20-21 мая, РБТ-4 — 27-28 мая.

— Оба буксира справились с испытаниями одинаково хорошо, никаких проблем выявлено не было, — отметил Я.В. Еремеев. — Сама программа стандартная, мы все это уже проходили, когда испытывали наши первые буксиры — «Бакен» и «Буй».

Впрочем, РБТ-3 и РБТ-4 не являются точными копиями буксиров проекта 05Тм, построенных АФ «СРЗ «Красная Кузница» и переданных головному предприятию («Бакен» и «Буй» уже третий год трудятся на «Звездочке»). Новые РБТ на полтора метра длиннее. Для личного состава они более удобные: рубка стала попросторнее, появился отдельный санитарно-бытовой отсек. Кроме того, усовершенствована система охлаждения двигателей.

© krasnaya-kuznitca.ru

Напомним, проект однопалубного рейдового двухвинтового малогабаритного буксира со служебными помещениями в корпусе и ходовой рубкой на палубе был разработан специалистами конструкторского отдела СРЗ «Красная Кузница».

Суда предназначены для выполнения речных буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки судов в акватории портов и постановки к причалу, выполнения эскортных операций при проводке кораблей до выхода в море, снятия с мели кораблей и судов на речных акваториях.

К преимуществам наших рейдовых буксиров в первую очередь можно отнести высокую маневренность (за счет двухвинтовой движительной установки). Небольшие габаритные размеры позволяют использовать РБТ при постановке судов в док. Плюс экономичность и легкость в эксплуатации, хороший обзор при управлении и возможность работы в ледовых условиях.

© krasnaya-kuznitca.ru