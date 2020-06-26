«Газпром нефть» начала первый этап испытаний нового комплекса глубокой переработки нефти
Омский НПЗ «Газпром нефти» проводит первый этап испытаний технологического оборудования строящегося комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Проверка необходима для контроля герметичности всего оборудования, в том числе теплообменников, насосов и емкостных аппаратов. Будущий комплекс мощностью 2 млн тонн позволит Омскому НПЗ повысить глубину переработки нефти и гибко регулировать пропорции выпуска автомобильного и авиационного топлив, сырья для смазочных материалов.
КГПН является частью программы развития ОНПЗ, которую «Газпром нефть» ведет с 2008 года. Инвестиции компании в комплекс составляют 60 млрд рублей. Завершить строительные работы планируется в 2021 году.
Первый этап предусматривает испытание на установке производства водорода. Следующий этап — проведение испытаний на основной секции комплекса, установке гидрокрекинга, предназначенной для получения дизельного топлива, бензина и авиакеросина. По системам под давлением подают воду и пар для промывки и опрессовки оборудования. После подтверждения абсолютной герметичности оборудования, от которого зависит уровень экологической безопасности и надежности производства, специалисты смогут приступить к проведению пусконаладочных работ.
Проектом предусмотрены современные природоохранные решения, которые дополнительно снизят влияние производства на окружающую среду. В том числе предусмотрена система для улавливания отходящих паров, которые могут образовываться в процессе производства, и использования их для выпуска товарной продукции. Строительство комплекса глубокой переработки нефти включено в сводный план федерального проекта «Чистый воздух».
«Строительство комплекса глубокой переработки нефти наряду с другими проектами модернизации позволит Омскому НПЗ увеличить глубину переработки нефти до 97%, повысив тем самым долю выпуска наиболее востребованной продукции. В проект комплекса заложены специальные технические решения, одновременно работающие на повышение эффективности и снижение воздействия будущего производства на окружающую среду» — заявил Олег Белявский генеральный директор ОНПЗ.
Справка
«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского НПЗ с объемом инвестиций более 300 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации предприятие полностью перешло на выпуск экологичных моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.
«Чистый воздух» входит в нацпроект «Экология», утвержденный указом Президента РФ в мае 2018 года. Выполнение мероприятий позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, а также достигнуть кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. В Омском регионе к 2024 году на 20% должны быть снижены совокупные выбросы транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий.
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