© donland.ru

7 февраля на пригородный маршрут направления «Ростов — Волгодонск» вышел новый рельсовый автобус серии РА-3.

Три современных рельсобуса производства АО «Метровагонмаш», поступившие на СКЖД, будут курсировать в двух- и четырехвагонной сцепке. По сравнению с предыдущим поколением поездов рельсобусы обеспечивают новый уровень комфорта на неэлектрифицированных участках пути.

— Новый транспорт — это продолжение работы по улучшению качества обслуживания пассажиров, и люди это положительно оценивают. В 2019 году пригородные поезда перевезли в Ростовской области более 8 млн пассажиров, и мы продолжаем искать новые решения. Область уже в течение нескольких лет дотирует пассажирские перевозки — до 50%. То есть при экономически обоснованном тарифе в 35 рублей за 10 км люди платят 17,5 рубля. Половину стоимости проезда компенсирует областной бюджет. В 2020 году на эти цели мы предусмотрели 533 млн рублей, — сказали в правительстве области.

Вагоны с улучшенным интерьером оборудованы салонными табло для информирования пассажиров, системой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха и энергосберегающим светодиодным освещением. Количество посадочных мест увеличено по сравнению с предыдущей серией на 15%. Посадка и высадка возможна как с низких, так и с высоких платформ. Созданы условия для поездок пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

По информации СКЖД, сегодня по 22 региональным маршрутам курсирует 123 пригородных поезда. В 2019 году ими было перевезено 8,3 млн пассажиров, что на 0,4% превышает уровень 2018 года. В 2019 году пригородные поезда только по маршруту «Ростов-Волгодонск» перевезли свыше 500 тысяч человек. По наиболее востребованному направлению «Ростов — Таганрог — Успенская» в прошлом году в график были добавлены три пары поездов.

© donland.ru

© donland.ru