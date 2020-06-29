Ижорские заводы успешно провели гидроиспытания компенсатора давления для АЭС Руппур

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изготовление компенсатора давления для первого энергоблока АЭС Руппур (Бангладеш). Оборудование успешно прошло гидравлические испытания.

Компенсатор давления работает в системе первого контура реактора. Он служит для создания и поддержания давления в контуре при номинальных режимах работы установки, а также ограничений колебаний давления в переходных и аварийных режимах. Ижорские заводы изготовили компенсатор по заказу АО «АЭМ-Технологии» за один год.

В ходе гидравлических испытаний сосуд проверялся на герметичность при воздействии высоких температур. В компенсатор подается вода, разогретая до 96 градусов Цельсия. В процессе испытаний давление в емкости достигает максимально допустимых для этого оборудования значений — 24,3 МПа. При этом потери давления должны быть минимальными. Компенсатор давления выдержал все испытания и был принят комиссией, в которую входил представитель республики Бангладеш. Оборудование готовится к отгрузке.

Компенсатор давления для АЭС Руппур имеет массу 185 т, в собранном состоянии он почти 14 м в длину и 3,3 м в диаметре. Его внутренний объем составляет 79 куб. м, а толщина стенки 152 мм. Генеральный контракт на строительство атомной электростанции в Бангладеш был подписан в конце 2015 года. Для строительства станции используется проект с реакторами нового поколения ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт. Ижорские заводы — один из ключевых поставщиков оборудования для строительства АЭС Руппур. Ранее, в 2019 году, предприятие поставило на станцию в Бангладеш гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора, гидроемкости системы пассивного залива активной зоны реактора, компенсатор давления для первого энергоблока и другое оборудование.