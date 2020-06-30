В Тольятти Самарской области открыли новый детский сад
В Тольятти в ближайшие дни примет первых воспитанников пятый корпус детского сада «Ладушки». Он находится в густонаселенном — 20 квартале Автозаводского района.
Это один из самых больших и оснащённых садов, которые построены в этом году в ПФО. Здесь несколько музыкальных,спортивных залов, медицинские и логопедические кабинеты, а также центр робототехники и мультипликации.
В детском саду, рассчитанном на 350 мест, будет 16 групп, из них 4 ясельных.
В Самарской области открыли новый детский сад © img.tvsamara.ru
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Проектом обеспечен уровень доступности здания и территории детского сада для всех категорий, включая маломобильных граждан © samgd.ru
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