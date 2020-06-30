В Тольятти Самарской области открыли новый детский сад

© samgd.ru

В Тольятти в ближайшие дни примет первых воспитанников пятый корпус детского сада «Ладушки». Он находится в густонаселенном — 20 квартале Автозаводского района.

Это один из самых больших и оснащённых садов, которые построены в этом году в ПФО. Здесь несколько музыкальных,спортивных залов, медицинские и логопедические кабинеты, а также центр робототехники и мультипликации.

В детском саду, рассчитанном на 350 мест, будет 16 групп, из них 4 ясельных.

В Самарской области открыли новый детский сад © img.tvsamara.ru

© tvsamara.ru

© tvsamara.ru

© tvsamara.ru

© tvsamara.ru

http://samgd.ru/upload/images/131000/131955/IMG_3575.jpg © samgd.ru

Проектом обеспечен уровень доступности здания и территории детского сада для всех категорий, включая маломобильных граждан © samgd.ru

http://samgd.ru/upload/images/131000/131945/IMG_3494.jpg © samgd.ru

http://samgd.ru/main/246258/

https://samara....ushek/85231066/