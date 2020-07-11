© Фото из открытых источников

Производственная компания «Сварог» выпускает амальгамные ультрафиолетовые лампы со стабильным потоком излучения в течение срока эксплуатации. Лампы имеют стабильную характеристику излученя и после 16000 часов работы имеют спад излучения 5-10% от начальной величины.

В амальгамных лампах используется амальгама — твердый сплав ртути с металлами, в отличие от стандартных ртутных ламп, в которых используется чистая ртуть. Использование амальгамы позволяет отнести лампы к 3-му классу отходов и утилизировать как простые отходы.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью уничтожать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Ультрафиолетовые лампы © clck.ru

Ультрафиолетовые лампы с амальгамой

Амальгамные ультрафиолетовые лампы компании «Сварог» излучают ультрафиолет УФ-С с пиком 253,7 нм. Лампы имеют стабильную характеристику излученя и после 16000 часов работы имеют спад излучения 5-10% от начальной величины, по сравнению с 15-40% спада у стандартных амальгамных ламп у других производителей.

Спад потока УФ излучения в зависимости от срока службы УФ лампы:

© Фото из открытых источников

Срок службы у амальгамных ламп компании «Сварог» превышает 20000 часов. У стандартных амальгамных ламп срок службы составляет от 12000 до 16000 часов.

Лампы оснащаются высокочастотными источниками питания (ЭПРА), обеспечивающим оптимальный разрядный ток лампы. Лампы компании «Сварог» могут успешно заменить импортные лампы серии TUV (Phillips), используемые в различных установках, при этом потребуется замена пуско-регулирующих устройств.

После замены ламп TUV на амальгамные лампы компании «Сварог», ультрафиолетовый поток увеличивается в 3 раза, срок службы в 1,5 раза. В результате получается современная бактерицидная установка с уровнем облучения не менее 65 мДж/см².

Ультрафиолетовые лампы © clck.ru

Амальгамные лампы используют не чистую ртуть, а амальгаму ртути (сплав висмута, индия и ртути) и, таким образом, ртуть в лампе находится в нелетучем состоянии. Применение амальгамы позволяет уменьшить количество используемой ртути по сравнению с обычными бактерицидными ртутными лампами. В результате значительно снижается экологическая опасность ультрафиолетовых ламп.

© Фото из открытых источников

Утилизация ламп

Отработанные амальгамные лампы относятся к 3-му классу опасности и не подлежат предварительному обезвреживанию (код ФККО 47110211523), в отличие от стандартных ртутных УФ-ламп или люминесцентных ламп, которые относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521).

О компании

© svarog-uv.ru

© svarog-uv.ru

Компания ООО «Сварог» с 1994 года занимается производством специализированного оборудования для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Компания «Сварог» является мировым лидером в разработке технологий в области водоочистки, водоподготовки и обеззараживания воды применяемых на объектах переработки, хранения и транспортировки топлив, автомойках, мойках железнодорожных цистерн, объектов винодельческой и молочной промышленности, хозяйственно-питьевого и водопроводно-канализационного обеспечения, бытового водоснабжения, в бассейнах, саунах и аналогичных объектах.

© svarog-uv.ru

Компания успешно работает на отечественном и международном рынке, имеет многочисленных партнеров в России, Великобритании, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии. Для реализации проектов в странах Евросоюза и других зарубежных странах, создана компания «Svarog-Ecotech a.s.» (Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovenska Republica).

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Компания является владельцем торговой марки «Лазурь» и выпускает бактерицидные установки по обеззараживанию питьевой воды и сточных вод. Используемая технология обеззараживания питьевой воды и сточных вод запатентована.

Бактерицидные установки обеззараживания питьевой воды и сточных вод прошли сертификационные испытания в России, Южно-Африканской республике, Новой Зеландии, Израиле, Сингапуре, Корее, Индии, Словакии, ОАЭ. Также прошли сертификационные испытания установки по обеззараживанию воды для использования в сельских районах Австралии по контракту между правительством Австралии и партнером компании «Сварог» компанией Magnetic Technologies Ltd. (ОАЭ).

Все бактерицидные установки по обеззараживанию питьевой и сточных вод ультрафиолетовым излучением с применением ультразвука соответствуют:

Требованиям ГОСТ РИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), Государственного Стандарта Российской Федерации;

Требованиям NSF/ANSI 55-2004, Американского Национального Стандарта ультрафиолетового обеззараживания воды;

Совместно с Министерством обороны и МЧС РФ компания «Сварог» участвует в проектах в области водоочистки, водоподготовки и обеззараживание воды.

Конструкторское бюро компании постоянно работает над совершенствованием существующих технологий и внедряет в производство новейшие разработки. Компания располагает полным технологическим циклом производства и осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя.