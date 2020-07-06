Производство эндопротезов тазобедренного сустава г. Москва

Производственная площадка © Фото из открытых источников

Основной деятельностью ООО «ЗАО ТРЕК-Э КОМПОЗИТ» является производство эндопротезов тазобедренного сустава, позволяющих пациентам с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов избежать инвалидности, восстановить утраченную трудоспособность и со временем вернуться к полноценной жизни.

В рамках реализации программы импортозамещения в медицинской промышленности наша компания совместно с АО ГК «Росатом» при поддержке Фонда развития промышленности создала в г. Москве первое лицензированное производство эндопротезов тазобедренного сустава полного цикла, соответствующее стандартам ISO и требованиям Росздравнадзора. В настоящий момент подобных предприятий в Российской Федерации больше нет.

Все технологические процессы до выхода конечной продукции протекают на монопроизводстве ООО «ЗАО ТРЕК-Э КОМПОЗИТ» г. Москва специально спроектированном для изготовления эндопротезов тазобедреного сустава.

Предприятие обладает компетенциями в области нанесения пористых покрытий на поверхности медицинских изделий плазменным методом в контролируемой газовой среде на установках собственной разработки и научным опытом в области применения пористых покрытий имплантируемых изделий.

Для обработки модульных головок используется специализированное оборудование, позволяющее добиваться высокой точности и чистоты поверхности.

К настоящему времени в серийном производстве освоены наиболее востребованные конструкции эндопротезов, качество которых не уступает зарубежным аналогам при более низкой цене реализации.

Продукция ООО «ЗАО ТРЕК-Э КОМПОЗИТ» прошла комплекс необходимых испытаний, имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора и апробирована 29 учреждениями здравоохранения РФ.

Изделия выпускаемые компанией ООО «ЗАО ТРЕК-Э КОМПОЗИТ» не уступает качеству зарубежных производителей, а цена ниже закупочных цен учреждений здравоохранения, следовательно в случае закупки эндопротезов отечественного производства возможно увеличить число пациентов которым будет оказана высокотехнологичная помощь.

Россия значительно уступает европейским странам по объему эндопротезирований суставов в пересчете на душу населения. По оценкам медицинского сообщества и Минздрава РФ ежегодная потребность в тазобедренных эндопротезах составляет 150-200 тыс. изделий. Фактически же ежегодно оперируется не более 70 тыс. больных.

Несмотря на предпринимаемые государством меры стимулирования импортозамещения ситуация в области эндопротезирования тазобедренного сустава существенно не меняется. В настоящее время 95% устанавливаемых эндопротезов составляет импортная продукция производства транснациональных компаний: Zimmer Biomet, DePuy, Stryker, Aesculap, Smith & Nephew, Mathys Medical.

Надеемся, что деятельность компании «ТРЕК-Э КОМПОЗИТ» позволит вернуть нашей стране независимость в области травматологии и ортопедии, а также создать и внедрить в клиническую практику медицинские изделия, не имеющие мировых аналогов по качеству и эффективности.

©Видео с youtube.com

Эндопротез тазобедренного сустава © Фото из открытых источников

Эндопротез тазобедренного сустава © Фото из открытых источников