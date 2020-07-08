Как делают российские электронные планшеты в Шуе. Фоторепортаж

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Все эти планшеты изготовлены в городе Шуя Ивановской области, причём это не «отвёрточная сборка».

В советское время в городе Шуя был радиозавод, прославившийся выпуском телевизоров «Темп». Сейчас на его месте работает завод компьютерной техники «Аквариус».

Завод выпускает компьютеры, серверы, ноутбуки и планшеты.

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В следующем году пройдёт всероссийская перепись населения, это будет первая «цифровая» перепись (переписчики будут вносить данные на планшеты) и, возможно, последняя перепись в виде опроса населения (перепись проводится раз в десять лет и в следующий раз скорее всего перепись уже не понадобится — все данные и так будут в государственных информационных системах).

Для переписи будет изготовлено 360 тысяч планшетов с российской операционной системой Аврора и специальным программным обеспечением.

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Так выглядит интерфейс «Авроры» на планшете.

© imgprx.livejournal.net

Приложение для переписи.

© imgprx.livejournal.net

Интерфейс переписчика.

© imgprx.livejournal.net

Все данные будут сохраняться на планшете, а по окончанию рабочего дня сбрасываться на сервер.

Желающие смогут пройти перепись на Госуслугах, но к ним всё равно придёт переписчик и просто отсканирует QR-код (это нужно для того, чтобы удостоверится, что человек, прошедший перепись на Госуслугах, действительно живёт по указанному адресу).

Планшеты оснащены аккумуляторами 10000 mAh, кроме того они будут комплектоваться пауэрбанками, чтобы переписчику гарантированно хватало энергии на весь рабочий день.

Приложение переписи содержит в себе не только анкету, но и задание для переписчика с картой местности и навигацией.

Комплект переписчика (планшет, пауэрбанк, программное обеспечение) стоит 23000 рублей.

После окончания переписи планшеты будут использоваться для других целей в рамках программы «Цифровая экономика».

В планшетах используются шестислойные печатные платы. В цехе SMT-монтажа на них устанавливаются детали и выполняется пайка.

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Сами платы завод пока заказывает, но планируется освоить их производство (сейчас идёт строительство нового корпуса).

Автомат установки компонентов с огромной скоростью размещает на плате различные детали: процессоры, микросхемы, разъёмы, резисторы, конденсаторы.

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Все эти компоненты приходят на завод вот в таких катушках.

© imgprx.livejournal.net

Линия многозонной пайки.

© imgprx.livejournal.net

Температура от 180 до 255 градусов.

© imgprx.livejournal.net

В отличие от остальных компонентов, чипы памяти приходят не в лентах, а в кассетах.

© imgprx.livejournal.net

Они устанавливаются на плату специальным автоматом.

© imgprx.livejournal.net

Автоматическое оборудование работает точно, но ошибки иногда случаются, поэтому в цехе есть специальный человек, вручную устраняющий дефекты пайки под микроскопом.

© imgprx.livejournal.net

Дальше в платы планшетов «заливается» прошивка. Это делается через USB-разъём и занимает около пяти минут (начальный загрузчик уже записан во внутреннюю память процессора).

© imgprx.livejournal.net

К антенным разъёмам платы подключается специальный прибор, эмулирующий сигналы спутников GPS/ГЛОНАСС и плата калибруется для правильного определения координат.

© imgprx.livejournal.net

В платы прошиваются MAC-адреса и IMEI.

© imgprx.livejournal.net

Проверяется работоспособность платы.

© imgprx.livejournal.net

Планшеты собирают вручную, но с использованием конвейера.

© imgprx.livejournal.net

Устанавливается экран, припаиваются динамики и микрофоны.

© imgprx.livejournal.net

Устанавливается аккумулятор.

© imgprx.livejournal.net

Завинчиваются многочисленные миниатюрные саморезы.

© imgprx.livejournal.net

Планшет запускается и проверяется.

© imgprx.livejournal.net

Вернусь к первой фотографии. На ней планшеты проходят обязательное четырёхчасовое испытание после сборки.

© imgprx.livejournal.net

Официально производство планшетов для переписи началось 30 июня, а это самый первый экземпляр, подписанный руководителями Росстата, Ростелекома и Аквариуса.

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Спасибо пресс-службе Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за возможность увидеть производство планшетов своими глазами.