В Индии и Китае оценили разработки резидента технопарка высоких технологий Свердловской области

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Портативный лазерный анализатор — разработка компании Структурная диагностика с большим интересом воспринят и уже успешно работает в Китае и Индии.

В эти страны осуществлены первые продажи: с Китаем налажено долгосрочное сотрудничество, готовится к пересылке очередной прибор, в Индии теперь заинтересовались еще одной разработкой компании- поточным анализатором.

Новое устройство позволяет производить анализ и фиксировать состав металла в руде или изделиях, расположенных на ленте конвейера. Эта разработка предназначена для предприятий добывающей отрасли, входного и выходного контроля в металлургии, при сортировке переработанных бывших в употреблении изделий.

Аналоги на сегодняшний день есть только в Израиле и Германии, причем цена их выше в разы стоимости уральской разработки.

Поточный лазерный анализатор производит одно измерение в 100 миллисекунд, что намного превышает скорость измерений распространённых сегодня анализаторов на основе рентгеновского излучения.

Генеральный директор «Структурной диагностики» Илья Карькин уточнил: «Китайские партнеры более нацелены на закупку портативных приборов. Мы подготовили прибор для использования китайскими и индийскими специалистами: инструкция для работы, информация на дисплее теперь на родных языках. Один из самых значимых компонентов — разработанное нами ПО, это — десятки тысяч строк кода на с/с++ скомпилированных, зашитых в микроконтроллеры и надежно защищенных».

© www.uralhitech.ru

Напомним, портативный лазерный анализатор предназначен для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов. Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении таких химических элементов: C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Co, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au и других. Прибор эффективно работает в температурном диапазоне от -15 до +40 °С.

Портативный лазерный спектрометр ЛИС-01 внесен в Государственный реестр средств измерений под № 69700-17.

С 2018 году произведено более 80 приборов для компаний различного профиля. География продаж — помимо регионов Российской Федерации — Германия, Индия, ОАЭ.

Видео о поточном анализаторе https://www.youtube.com/watch?v=P7bykuouZwA