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Детские сады и школы

Новый детский сад введен в эксплуатацию в Ставрополе

 © img.stapravda.ru

Строители ввели в эксплуатацию новый детский сад в юго-западном районе Ставрополя. Дошкольное учреждение, построенное по национальному проекту «Демография», сможет принять 300 детей.

Здание рассчитано на 16 групп, в каждой в среднем по 18 человек. Здесь есть медпункт, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопедов и психологов, столярные мастерские. Благодаря отдельной блочной котельной в яслях круглогодично поддерживается оптимальный микроклимат.

В общей сложности по национальному проекту «Демография» в Ставропольском крае в настоящий момент ведётся строительство 13 детских садов.

В Ставропольском крае полностью ликвидирована очередь в детские сады среди детей от трех лет, однако остается потребность в местах для детей более раннего возраста. В новых детских садах, возводимых по нацпроекту, предусмотрено создание отдельных ясельных групп.
Источник: https://tass.ru/v-strane/8953883

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новый детсад, Ставропольский край
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