В Свердловской области запустили производство оборудования для шлифовки и полировки бетонных полов

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Заемщик Фонда развития промышленности — ТД «Промышленные покрытия» — запустил в Дегтярске Свердловской области новый цех по выпуску оборудования для шлифовки и полировки бетонных полов. На российском рынке данное оборудование является заменой европейских аналогов. Общий бюджет проекта превысил 41 млн рублей.

В серийное производство запущено оборудование под брендом Linolit мощностью до 300 единиц в год. Его планируется реализовывать в России, СНГ, около 20% продукции пойдет на экспорт в Европу. Локализация производства составляет 90%.

Также компания наладила выпуск затирочных дисков для бетонно-затирочных машин мощностью до 3540 единиц в год. Здесь локализация производства составляет 100%.

ТД «Промышленные покрытия» занимается производством сухих смесей и наливных полов. Несколько лет назад началось производство сопутствующей продукции — оборудования для шлифовки и полировки полов.

В 2019 году предприятие приняло решение о возведении нового цеха в Дегтярске и закупке станков для запуска полного цикла производства оборудования. Запуск собственного производства позволил снизить себестоимость конечной продукции на 30%.

Создание этого производства стало возможно за счет льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития». В начале 2019 года предприятие получило 14 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности и 6 млн рублей от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Шлифовально-полировальные машины используются для снятия старого бетона, полимерных покрытий, удаления краски, проведения текстурирования, декоративной обработки, полировки бетона, гранита или мрамора. Модельный ряд шлифовальных машин представлен техникой производительностью от 15 до 85 кв. м в час и шириной обработки поверхности от 330 до 800 мм. Они отличаются компактностью, простотой в эксплуатации, наличием колес для удобного перемещения, наличием нескольких рабочих дисков и специального устройства для работы без пыли.