«Северная транспортная компания» пополнилась новым теплоходом

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Северная транспортная компания в нынешнюю навигацию пополнилась новым теплоходом. Ему присвоили имя «Алексей Калинин». 22 июля, в 7 часов утра он отправился в первый рейс.

Как пояснил капитан Иван Коновалов, новое судно построено по заказу администрации Заполярного района на Костромском судостроительном заводе.

— В салоне могут разместиться 30 пассажиров, — рассказывает он. — В первый рейс мы сегодня отправляемся по маршруту Нарьян-Мар — Лабожское.- На судне установлен надёжный двигатель, — дополняет рассказ капитана рулевой-моторист Никита Бруцкий. — Салон вместительный, да и ветровая нагрузка выше, чем у остальных судов, что для нас, речников, немаловажно. Словом, надёжный борт для работы в полярных условиях.