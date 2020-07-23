«Северная транспортная компания» пополнилась новым теплоходом
Северная транспортная компания в нынешнюю навигацию пополнилась новым теплоходом. Ему присвоили имя «Алексей Калинин». 22 июля, в 7 часов утра он отправился в первый рейс.
Как пояснил капитан Иван Коновалов, новое судно построено по заказу администрации Заполярного района на Костромском судостроительном заводе.
— В салоне могут разместиться 30 пассажиров, — рассказывает он. — В первый рейс мы сегодня отправляемся по маршруту Нарьян-Мар — Лабожское.- На судне установлен надёжный двигатель, — дополняет рассказ капитана рулевой-моторист Никита Бруцкий. — Салон вместительный, да и ветровая нагрузка выше, чем у остальных судов, что для нас, речников, немаловажно. Словом, надёжный борт для работы в полярных условиях.
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23.07.2014:46:29