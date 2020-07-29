В Владимирской области открыли предприятие по производству извести

© vladtv.ru

Благодаря поддержке Гарантийного фонда Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе построили новый завод по производству извести. Стоимость проекта — 400 млн рублей.

Новое производство в посёлке Добрятино будет полностью автоматизированно — оператором нужно только следить за процессом. Обжиг известняка, транспортировка и отгрузка извести — любые операции. При необходимости системой можно будет управлять из любой точки. Многое оборудование на новом заводе отечественного производство: так надежнее, рассказывает Игорь Баранков — владелец завода.

На производстве Игорь Баранков знает каждую деталь — от простых креплений до сложной шахтовой газовой проточной печи — сердца завода. Такая печь сможет перерабатывать 250 тонн извести первого сорта в сутки, температура внутри будет достигать 1200 градусов Цельсия. Высота печи 50 метров, сверху открывается вид на все производство. Без поддержки Гарантийного фонд этот проект не состоялся бы, рассказывает Игорь Владимирович.

Игорь Баранков, владелец производства известняка в Добрятино: «Потянуть проект стоимостью 400 миллионов самостоятельно не возможно. Поэтому мы воспользовались программой поддержки малого и среднего предпринимательства».

Уже 5 лет Гарантийный фонд Владимирской области выступает поручителем по банковским кредитам предпринимателей малого и среднего бизнеса. Это реальная возможность получить деньги на развитие производства.

В полную силу завод заработает осенью. Это позволит создать 40 рабочих мест. В планах — расширение производства, строительство еще одной печи. Фонд поддержку гарантировал.