ОНПП «Технология» оснастило боевой корабль полимерным укрытием для радиолокационного оборудования
Новый фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошел в состав Северного флота 21 июля 2020 года в канун Дня Военно-морского флота и предназначен для несения службы в дальней морской и океанской зоне. Эксплуатация судна в морях как тропической зоны, так и арктического бассейна предполагает повышенные ветровые нагрузки, влажность и перепады температур.
Укрытие сохраняет уверенный прием и передачу сигнала для обнаружения и распознавания целей, в том числе малоразмерных, в радиусе до 300 км. Защитная конструкция из полимерных композиционных материалов способна работать в экстремальных условиях более 15 лет.
Для фрегата «Адмирал флота Касатонов» ОНПП «Технология» также выпустило и другие изделия из композиционных материалов: воздуховоды, балки и элементы антенных блоков. 26 июля 2020 года корабль принял участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге вместе с однотипным головным фрегатом «Адмирал Горшков» и корветами типа «Стерегущий». Радиолокационные станции этих боевых кораблей также защищены композитными укрытиями производства ОНПП «Технология».
«Наше предприятие занимается оснащением боевых кораблей с 2003 года. За это время специалисты ОНПП „Технология“ выпустили более 1000 комплектующих для радиолокационных станций морского базирования, в том числе для 13 корветов проекта 20380 типа „Стерегущий“ и фрегатов проекта 22350 типа „Адмирал Горшков“. В рамках текущего проекта для защиты расположенного в верхней точке фрегата радиолокационного оборудования была разработана четырехметровая многослойная конструкция из полимерных композиционных материалов. При этом главной задачей было обеспечить требования по радиопрозрачности», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
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