На Амурском судостроительном заводе заложили МРК проекта 22800 «Павловск»

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На Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) заложили четвертый малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Приказом Главнокомандующего Военно-Морским флотом России кораблю присвоено наименование «Павловск».

"Событие, свидетелями которого мы с вами стали сегодня, еще раз доказывает тот факт, что Амурский судостроительный завод не пасует перед трудностями. Мы качественно и в срок делаем свою работу, и наш главный заказчик — Министерство обороны это видит. Надеемся, что получим новые заказы и с честью их выполним", — сказал на митинге по случаю закладки корабля генеральный директор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков.

«Сегодня на предприятии рождается корабль, в котором воплощены все лучшие разработки отечественных конструкторских бюро. МРК обладает превосходными характеристиками и во многом превосходит по своим возможностям аналогичные корабли других стран. Этот быстроходный, мощный и хорошо вооруженный корабль очень ждут на Тихоокеанском флоте. Ещё раз поздравляю амурских корабелов со знаменательным событием! Желаю дальнейших трудовых успехов и успешного завершения строительства всей серии малых ракетных кораблей», — отметил в своем приветствии заводчанам вице-президент по военному кораблестроению ОСК Владимир Королёв.

В честь знакового события были награждены заводчане, проявившие себя в строительстве закладной секции корабля. Им были вручены Благодарственные письма от имени губернатора, главы города и администрации завода.

Напомним, что первые два из серии малых ракетных корабля проекта 22800 «Ржев» и «Удомля» были заложены на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2019 года, а в декабре того же года амурские корабелы приступили к строительству «Уссурийска». МРК Тихоокеанский флот должен получить не позднее 2026 года.