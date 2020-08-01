В Майкопе открыли новую ледовую арену

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В июне в столице Адыгеи завершили строительство ледового дворца «Оштен». Объект начали строить рядом с многофункциональном спорткомплексом весной 2019 года. Двухэтажное здание ледового дворца рассчитано на 360 мест, в нем будут проводить занятия и соревнования по хоккею и фигурному катанию.

© yuga.ru

Площадь объекта составляет 3 тыс. 660 кв. метров. В дворце будут действовать четыре зоны: общественная для массового катания и отдыха посетителей, спортивная часть для учебно-тренировочного процесса, а также административный и технический отделы.

© adygheya.ru

© yuga.ru

Завершить строительство планировали в сентябре 2020 года, однако дворец достроили раньше срока — в июне. Сейчас в спорткомплекс закупили технологическое оборудование, которое используется для заливки льда и поддержания температуры. Также приобрели специальное оборудование для обучения детей катанию и устройства для заточки коньков. При необходимости материально-техническая база будут пополняться. В республике уже есть энтузиасты хоккея, которые несколько лет назад организовали свою федерацию.

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