В Нижегородской области началось производство защитных медицинских костюмов

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21 апреля 2020 года в Нижегородской области дан старт массовому производству защитных костюмов на фабрике «Русь» в Дзержинске. Наладить масштабное производство и перепрофилировать предприятие удалось в очень короткие сроки. С фабрикой уже заключен контракт на поставку около 30 000 защитных костюмов для нижегородских медучреждений.

Предприятие «Русь» в сотрудничестве с нижегородским Научно-образовательным центром, созданным в рамках нацпроекта «Наука», быстро наладило массовое производство таких костюмов. Сейчас мощность составляет 1200 изделий в сутки. Предприятие готово расширять производство до 2000, а затем — и до 3000. Вместе с Управляющей компанией «НОЦ» здесь ведется подготовка к производству нового типа изделий одноразового и многоразового использования, не уступающих мировым аналогам. По предварительной оценке, медицинские костюмы будут пригодны для наружной химической обработки и термической стерилизации, что даст возможность использовать их многократно.