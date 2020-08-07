АО «Волжский дизель имени Маминых» испытало дизели для гидрографических катеров

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На АО «Волжский дизель имени Маминых» успешно завершены стендовые заводские испытания главных двигателей для двух гидрографических катеров. Об этом сообщает пресс-служба «Росморречфлота».

Суда «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин» строятся на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе в рамках федерального проекта «Северный морской путь» для нужд ФГУП «Гидрографическое предприятие».

В будущем «гидрографы» будут работать в Обской губе Карского моря, обеспечивая вывоз сжиженного газа и нефти из порта Сабетта.

Гидрографический катер проекта Е35.Г — справка

Разработчик проекта — АО РЦПКБ «Стапель»

Длина — 33,5 м

Ширина — 8 м

Высота борта — 4 м

Класс РМРС — KM*ice3R2 AUT3

Осадка — 1,8 м

Водоизмещение — около 260 т

Скорость — 12 уз

Экипаж — 7 чел.

Спецперсонал — 6 чел.