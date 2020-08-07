АО «Волжский дизель имени Маминых» испытало дизели для гидрографических катеров
На АО «Волжский дизель имени Маминых» успешно завершены стендовые заводские испытания главных двигателей для двух гидрографических катеров. Об этом сообщает пресс-служба «Росморречфлота».
Суда «Юрий Бабаев» и «Юрий Осокин» строятся на Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе в рамках федерального проекта «Северный морской путь» для нужд ФГУП «Гидрографическое предприятие».
В будущем «гидрографы» будут работать в Обской губе Карского моря, обеспечивая вывоз сжиженного газа и нефти из порта Сабетта.
Гидрографический катер проекта Е35.Г — справка
Разработчик проекта — АО РЦПКБ «Стапель»
Длина — 33,5 м
Ширина — 8 м
Высота борта — 4 м
Класс РМРС — KM*ice3R2 AUT3
Осадка — 1,8 м
Водоизмещение — около 260 т
Скорость — 12 уз
Экипаж — 7 чел.
Спецперсонал — 6 чел.