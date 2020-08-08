В Набережных Челнах открыли новый детский сад на 220 мест

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Новый детский сад, построенный в Набережных Челнах по национальному проекту «Демография», получил сегодня заключение Инспекции государственного строительного надзора Татарстана о соответствии.

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«Современный детский сад расположен в 25-м микрорайоне Замелекесья. Он рассчитан на 220 малышей. Общая площадь двухэтажного дошкольного учреждения составляет 3525,4 кв. метров. Здание соответствует всем новейшим требованиям образовательных учреждений.

© nabchelny.ru

По проекту в здании имеются групповые ячейки с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом. Также оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический кабинет, кабинет медсестры, кабинеты психолога и логопеда.

© nabchelny.ru

© nabchelny.ru

На прилегающей территории оборудованы прогулочные площадки с теневыми навесами, физкультурная площадка. В рамках благоустройства посажены деревья и кустарники, устроен газон.

© nabchelny.ru

© nabchelny.ru

http://nabchelny.ru/news/41166 фото с открытия