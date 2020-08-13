Революция в системе приема платежей

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Разработка резидента технопарка высоких технологий Свердловской области — МСТ компани способна внести революционные изменения в процесс взаимодействия с клиентами предприятий малого и среднего бизнеса, а также с банковским сообществом.

Теперь для безналичных расчетов с покупателями товаров и услуг необязательно приобретать платежные терминалы или кассы, вместо этого достаточно загрузить специальное приложение на телефон системы Android и принимать платежи.

Как заявляют разработчики, SoftPOS — новое решение, предлагаемое платежным сервисом JoinPAY для российского бизнеса и кредитно-финансовых учреждении, которое позволяет принимать наличные, безналичные платежи, платежи через СБП (систему быстрых платежей), а также платежи, совершенные через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, через традиционный Android-смартфон, использовать устройство в качестве полноценного рабочего места кассира и формировать фискальные чеки.

Генеральный директор компании- разработчика МСТ Компани Максим Борноволоков так определил перспективы: «Выделение в России новой категории налогоплательщиков — самозанятые — значительно расширяет перспективы SoftPOS-решений. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. По оценкам нашей компании доля самозанятых может достичь 20-30 миллионов человек в ближайшие несколько лет. И именно это сегмент я считаю идеальным для применения решения SoftPOS».

Новое решение снижает затраты банков на организацию работы с предприятиями МСП: нет необходимости производить закупочные процедуры платежного оборудования, которые у банка могут длится по несколько месяцев, особенно если один из участников закупки посчитает что процедура ограничивает его права; отсутствуют затраты на платежное оборудование как таковое (CAPEX), нет необходимости ставить на основные средства или малооценку, инвентаризировать, списывать и утилизировать; полное исключение затрат на сопровождение эквайринговой сети Банка собственными силами или силами аутсорсинговой компании; снижение затрат на предоставление услуг связи (предоставление sim-карт для мобильных POS-терминалов), упрощенный процесс запуска, не требуется настройка оборудования, его доставка в торговую точку и проведение обучение обучения персонала.

Плюсы нового решения для бизнеса еще более очевидны: мобильность — телефон всегда с собой и принять оплату можно фактически везде;

затраты на прием карточных платежей отсутствуют- не нужно арендовать, покупать оборудование, оплачивать высокую заградительную ставку, особенно актуально для микромерчантов.

Масштабирование — идеально для MLM, тысячи сетевых агентов oriflame, marykay, могут сразу начать продавать услуги, продукцию. На классических POS-терминалах реализовать и обслуживать такую сеть затруднительно.

СБП (система быстрых платежей) доступна в SoftPOS, т. е. бизнес может снизить затраты на банковскую комиссию. Бизнес на SOFTPOS имеет возможность принимать наличные денежные средства, банковские карты и платежи через СБП (в странах присутствия НСПК).

Марат Нуриев, генеральный директор технопарка высоких технологий Свердловской области: «Данная разработка резидента технопарка сейчас особенно актуальна: она сможет существенно облегчить дальнейшее развитие предприятиям малого и среднего бизнеса, многие из которых серьезно пострадали от снижения деловой активности в период карантина».

https://joinpay.ru/about/blog/softpos-chto-eto-takoe-i-dlya-kogo-polnyj-obzor-platezhnogo-resheniya-dlya-biznesa

https://joinpay.ru/platjozhnye-resheniya/softpos