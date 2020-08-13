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Информационные технологии

Революция в системе приема платежей

 © www.uralhitech.ru

Разработка резидента технопарка высоких технологий Свердловской области — МСТ компани способна внести революционные изменения в процесс взаимодействия с клиентами предприятий малого и среднего бизнеса, а также с банковским сообществом.

Теперь для безналичных расчетов с покупателями товаров и услуг необязательно приобретать платежные терминалы или кассы, вместо этого достаточно загрузить специальное приложение на телефон системы Android и принимать платежи.

Как заявляют разработчики, SoftPOS — новое решение, предлагаемое платежным сервисом JoinPAY для российского бизнеса и кредитно-финансовых учреждении, которое позволяет принимать наличные, безналичные платежи, платежи через СБП (систему быстрых платежей), а также платежи, совершенные через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, через традиционный Android-смартфон, использовать устройство в качестве полноценного рабочего места кассира и формировать фискальные чеки.

Генеральный директор компании- разработчика МСТ Компани Максим Борноволоков так определил перспективы: «Выделение в России новой категории налогоплательщиков — самозанятые — значительно расширяет перспективы SoftPOS-решений. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. По оценкам нашей компании доля самозанятых может достичь 20-30 миллионов человек в ближайшие несколько лет. И именно это сегмент я считаю идеальным для применения решения SoftPOS».

Новое решение снижает затраты банков на организацию работы с предприятиями МСП: нет необходимости производить закупочные процедуры платежного оборудования, которые у банка могут длится по несколько месяцев, особенно если один из участников закупки посчитает что процедура ограничивает его права; отсутствуют затраты на платежное оборудование как таковое (CAPEX), нет необходимости ставить на основные средства или малооценку, инвентаризировать, списывать и утилизировать; полное исключение затрат на сопровождение эквайринговой сети Банка собственными силами или силами аутсорсинговой компании; снижение затрат на предоставление услуг связи (предоставление sim-карт для мобильных POS-терминалов), упрощенный процесс запуска, не требуется настройка оборудования, его доставка в торговую точку и проведение обучение обучения персонала.

Плюсы нового решения для бизнеса еще более очевидны: мобильность — телефон всегда с собой и принять оплату можно фактически везде;

затраты на прием карточных платежей отсутствуют- не нужно арендовать, покупать оборудование, оплачивать высокую заградительную ставку, особенно актуально для микромерчантов.

Масштабирование — идеально для MLM, тысячи сетевых агентов oriflame, marykay, могут сразу начать продавать услуги, продукцию. На классических POS-терминалах реализовать и обслуживать такую сеть затруднительно.

СБП (система быстрых платежей) доступна в SoftPOS, т. е. бизнес может снизить затраты на банковскую комиссию. Бизнес на SOFTPOS имеет возможность принимать наличные денежные средства, банковские карты и платежи через СБП (в странах присутствия НСПК).

Марат Нуриев, генеральный директор технопарка высоких технологий Свердловской области: «Данная разработка резидента технопарка сейчас особенно актуальна: она сможет существенно облегчить дальнейшее развитие предприятиям малого и среднего бизнеса, многие из которых серьезно пострадали от снижения деловой активности в период карантина».

https://joinpay.ru/about/blog/softpos-chto-eto-takoe-i-dlya-kogo-polnyj-obzor-platezhnogo-resheniya-dlya-biznesa

https://joinpay.ru/platjozhnye-resheniya/softpos
Источник: http://www.uralhitech.ru/news/revolyutsiya-v-sisteme-priema-platezhey-

Технопарк высоких технологий Свердловской области МСТ Компани платежи малый и средний бизнес
  • Alexander V Alexander V
    13.08.2012:50:25

    Что здесь особенного? Похоже на дешевую рекламу.

    #1205764
    • Елена Ильина
      13.08.2014:07:36

      Честно говоря, не видим оснований для такого определения. Вы знаете о подобных проектах? Мы — нет.

      #1205772
      • Alexander V Alexander V
        13.08.2014:25:08

        О каких? Генератор QR кода?

        #1205774
        • Елена Ильина
          13.08.2014:34:17

          Вообще-то в тексте речь о возможности проведения платежей без применения платежных терминалов и касс, используются всего два телефона и специальная программа.Причем все в строгом соответствии с требованиями государства.

          #1205775
          • Alexander V Alexander V
            13.08.2014:35:51

            Т. е. прикрутить генератор QR кода от СБП это революция?

            Отредактировано: Alexander V~14:47 13.08.20
            #1205776
            • Елена Ильина
              13.08.2014:40:30

              Нет смысла втягиваться в дискуссию. Полагаем, вы уже поставили свой дизлайк?

              И да, если так все просто, то почему МСТ Компани первые и единственные, во всяком случае пока?

              #1205777
              • Alexander V Alexander V
                13.08.2014:43:51

                В каком месте они единственные?

                https://sbp.nspk.ru/

                #1205778
                • Alex M Alex M
                  13.08.2021:58:58

                  Штука с QR кодом от СБП хорошая, но мне видится что у сабжа несколько шире возможности, включает прием налички, поддерживает всякие «пэи» и прочее

                  #1205834
  • Нет аватара абрамыч
    13.08.2017:26:37

    Скорее внедряйте-а то америкосы блокируют в Крыму Алиэкспресс.

    #1205791
  • Олег Бахарев Олег Бахарев
    13.08.2019:54:46

    А что на счёт взимания НДС и фискальной отчётности? Платёжные чеки?

    #1205813
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