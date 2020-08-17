В Алтайском крае открыты два детских сада на 400 мест

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В новом микрорайоне Зеленого клина г. Бийска открылся новый детский сад МБДОУ «Детский сад № 92» на 200 мест. Из этих 200 мест, 100 мест — выделено под ясельные группы.

Для воспитанников созданы комфортные условия: спальные и групповые комнаты, интересные конструкции детской ростовой мебели, разнообразный игровой и дидактический материал. Новое двухэтажное здание имеет медпункт, музыкальный и спортивный залы.

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По улице Севастопольской г. Бийска открылся новый детский сад им. В. Токарева на 200 мест. Из этих 200 мест, 100 мест — выделено под ясельные группы.

Первый этаж полностью отдан под ясли. Для воспитанников созданы комфортные условия: кухня, медицинский блок, спортивный и актовый залы, территория для прогулок, спальные и групповые комнаты, разнообразный игровой и дидактический материал.

Детский сад в микрорайоне Зеленого клина:

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Детский сад по улице Севастопольской:

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