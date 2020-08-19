Российский семенной материал для выращивания картофеля

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Подведены итоги первого этапа исследования, цель которого — производство посевного материала — миниклубней картофеля безсубстрактным методом на автоматизированной ферме.

Исследование проводится в рамках совместной научной деятельности резидента технопарка высоких технологий Свердловской области — научно-производственного объединения «Агросс» и одного из лидеров по производству семенного картофеля в России — «Агрофирмой «КРиММ» (с. Упорово, Тюменской обл.).

Весной 2020 года на базе тепличного комплекса по производству миниклубней была запущена автоматизированная ферма, позволяющая производить миниклубни картофеля безсубстрактным методом в два оборота за весенне- летний период.

© www.uralhitech.ru

В конце июля завершился первый цикл выращивания. Было немало трудностей: технических, биологических, химических, а где-то и организационных.

Как заявили участники исследования, в процессе работы выработаны уникальные технические решения. Результатами остались удовлетворены обе стороны договора. НПО «Агросс» получило подтверждение своих разработок и лабораторных исследований, а «Агрофирма «КРиММ» — уверенность в эффективности проекта: несмотря на исключительные погодные условия данного летнего сезона средний коэффициент размножения в зависимости от сорта составил от 25 до 31 миниклубней, на одно растение in-vitro. Учитывая, в приоритете прикладной смысл данного эксперимента, к учету принимались миниклубни, имеющие минимальный размер в 28 — 30 мм в диаметре, что подразумевает их дальнейшую более высокую жизнеспособность, потенциал, а также возможность механизированной посадки в последующем обороте.

В настоящий момент высажены растения 5 сортов, во второй летний оборот. Окончательные итоги эксперимента подведут поздней осенью.

Алексей Ковалев, основатель проекта: «Весной 2019 года НПО «Агросс» приступило к реализации проекта «Меристема» (Meristem). Направление работы решение одной из наиболее важных, можно сказать приоритетных задач — поддержания собственного генофонда семенного картофеля, производство наиболее востребованного безвирусного семенного материала».

По словам разработчика, в настоящий момент основная масса оздоровленного семенного картофеля в стране производится длительным процессом: из растений in-vitro, высаживаемых в закрытом грунте и выращиваемых методом горшечной культуры, получают миниклубни картофеля, которые в последующем вегетативном сезоне высаживаются в открытый грунт, а полученные в этом сезоне клубни картофеля являются самой высокой репродукции (этапа производства) — первое полевое поколение.

Специалисты научно-производственного объединения отмечают, метод горшечной культуры, достаточно изучен, отлажен и широко применяется по всей территории страны. В массовом производстве, на предприятиях, имеющих отлаженный цикл такого процесса, стоимость одного полученного горшечным методом клубня оценивается от 17 до 25 рублей в зависимости от объема производства и других факторов, обусловленных региональными и другими производственными особенностями предприятий производителей. Средний коэффициент размножения, т. е. количество миниклубней получаемых с одного высаженного растения in-vitro не превышает 10. Основной задачей, на решение которой направлен данный способ обновления семенного материала, является получение материала без присутствия вирусных и бактериальных инфекций. Методом горшечной культуры можно минимизировать риски получения материала с описанными признаками, тем не менее имеются новые, более перспективные и инновационные методы производства такого материала, сводящие к нолю риск заражения, а также имеющие высокий коэффициент размножения и соответственно намного более низкую себестоимость производства.

Разработчики проекта «Меристема» (Meristem). посчитали, одним из таких перспективных методов получение миниклубней картофеля из растений in-vitro безсубстрактным способом, культурой гидро-аэропоники. По их мнению, ранее попытки реализовать такой этап производства в виде автоматизированного процесса с использованием собственных технологических наработок предпринимались в основном академической наукой, которая действовала в параллельном мире по отношению к реальному производству семенного материала и крайне редко с ним пересекалось.

Важно, стоимость посевного материала, полученного в рамках проекта «Меристема», составит 3 рубля за один клубень, для сравнения, напомним, стоимость одного полученного горшечным методом клубня оценивается от 17 до 25 рублей.

НПО «Агросс» за три года исследований в этой области приобрело значительный опыт и уверенность в успешности подобного проекта, а именно — построении автоматизированной фермы для производства миниклубней картофеля из растений in-vitro безсубстрактным методом и получении отличных результатов.