© minvr.gov.ru

Приморский завод «Европласт», несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, успешно поставил уже вторую партию преформ на японский рынок для изготовления ПЭТ-бутылок.

Как удалось завоевать доверие требовательного японского клиента и особенностях работы с ним рассказала генеральный директор Приморского «Европласта» Ирина Ракоед.

— Сегодня Приморский завод «Европласт» выпускает ПЭТ-преформы практически для всех крупных производителей воды и напитков Дальнего Востока. Как получается сохранять и укреплять позиции на рынке?

Многолетний опыт работы позволил нам выработать собственную систему оценки нашей эффективности и полезности. Мы постоянно ведем мониторинг изменения спроса, отслеживаем новые тенденции в развитии водной отрасли, стремимся всегда быть на острие внедрения принципиально современных решений — будь то снижение веса или смена стандарта.

Приморский завод «Европласт» в глазах компаний Дальнего Востока — это прежде всего — надежность и качество. Именно это позволяет нам удерживать лидирующие позиции.

Принцип нашей работы — помогать клиентам соответствовать требованиям современного рынка. Мы постоянно встречаемся с нашими партнерами, обсуждаем пути нашего дальнейшего сотрудничества, предлагаем способы снижения себестоимости выпускаемой заказчиком продукции.

Сохранение лояльности наших клиентов — это то, к чему мы стремимся каждый день в нашей работе.

— Вам удалось наладить бизнес-отношения с японскими партнерами. Расскажите, пожалуйста, о нюансах работы с японским заказчиком.

Прежде всего, стоит понимать, что японский рынок — это рынок Покупателя. Условия работы с японскими контрагентами формируются из совокупности факторов, главным из которых является надежность. Японский покупатель очень консервативен. Японцы не стремятся менять то, что и так хорошо работает.

В этом главный плюс и главный минус работы с японским рынком.

Если удалось стать партнером японской компании — считайте, что это дружба и доверие на годы. Но чтобы завоевать это доверие, нужно время и профессионализм. Японцы не терпят ошибок, во главу угла ставят качество продукции, они очень ценят надежность партнера и его стремление быть для них лучшим поставщиком.

— Какую продукцию «Европласт» начал отгружать на японский рынок? У нее есть особенность?

Исторически сложилось, что в Японии (в отличии от стран Юго-Восточной Азии или Республики Корея) наиболее распространен формат бутылки с горлышком PCO 1810 (28мм), который используют и в России. Да, мы ограничены в доступном ассортименте, ведь российский рынок уже вовсю использует формат 1881, но, тем не менее, имеем веса под основные потребности японских компаний.

На текущий момент мы начали поставки преформ для выдува тары малого объема (до 1л) — это преформа 23.4 гр. и 26 гр. соответственно.

— Какие конкурентные преимущества помогли завоевать доверие японских партнеров?

Следует понимать, что экспортеры для японских компаний отнюдь не диковинка, и большая доля потребляемой преформы идет именно из-за рубежа (около 30%). Однако, преимущественно поставки ведутся из стран Юго-Восточной Азии, с которыми Япония работает уже не одно десятилетие.

Россия на этом рынке, безусловно, игрок новый.

Нужно отметить, что завоевать доверие японцев — дело не простое, поэтому мы начали этот интернациональный проект с очевидного шага. Мы должны были заявить о себе, как о надежном поставщике, который хочет, а главное готов поставлять свою продукцию в Японию. Участие в крупнейших отраслевых выставках помогло нам узнать водный рынок изнутри, познакомиться с представителями крупных, средних и мелких компаний, начать первые переговоры.

Открытость и вовлеченность — первое с чего стоит начинать в работе с японцами.

— Как организована доставка в Японию?

Отлаженные логистические схемы позволяют нам вести поставки в рамках согласованных сроков, что для японских компаний, очень ограниченных в складских площадях, очень важно.

Расстояние всего в тысячу километров морского пути выгодно отличает нас от экспортеров из Юго-Восточной Азии (например, Тайваня или Вьетнама), чей путь доставки насчитывает от двух тысяч километров.

После подписания контракта или спецификации (и согласования сроков) мы производим продукцию, которая соответствует японским стандартам в части упаковки и маркировки.

Транспортная компания забирает товар и загружает на корабль. Морской путь занимает около 10 дней. Далее локальная транспортная компания наземным транспортом доставляет груз до склада клиента.

— Планируете ли увеличивать производственные мощности?

С ростом количества партнеров мы намерены расширять доступный ассортимент, чтобы быть более востребованными на мировом рынке как поставщик. Речь идет не только о новых весовых решениях (которые, безусловно тоже необходимы для создания конкурентного преимущества), но и о новых стандартах для экспансии на соседние рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Необходима также автоматизированная система контроля качества — это аксиома для работы с крупными и средними японскими компаниями, чей объем исчисляется миллионами потребляемой преформы в месяц.

Любые инвестиции должны быть оправданы, как минимум должен быть просчитан ROI — поэтому мы подойдем к вопросу расширения производственных мощностей системно. Наш план заключается в поиске и привлечении новых партнеров, заключении контрактов на условиях выборки и согласовании под данные поставки инвестиций.

— Завод получает поддержку от государства?

Торговое представительство РФ в Японии всегда оказывает нам посильную помощь в организации мероприятий или переговоров. Государственные структуры поддерживают нас как производителя, увеличивая лояльность японских компаний и создавая нам имидж надежной и современной компании.

Сейчас в Минпромторге разрабатывается несколько интересных целевых программ для поддержки российских компаний-экспортеров. Будем надеяться, что, например, получится снизить себестоимость продукции за счет субсидирования расходов на экспортные отправки.