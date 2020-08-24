В Воронежской области открыта школа на 1100 мест

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В Рамонском муниципальном районе Воронежской области потроена школа на 1100 мест.

Новая общеобразовательная школа в поселке Ямное примет учеников уже 1 сентября. Учебное заведение стоимостью 906,4 млн рублей возвели в рамках нацпроекта «Образование». Строительство велось подрядной организацией ООО СЗ «Выбор».

Здание школы состоит из шести корпусов переменной этажности. По плану проекта предусмотрено разделение учебного заведения на блок младших и старших классов. На территории также оборудованы рекреационные зоны для отдыха.

В школе несколько спортивных залов, в том числе тренажерный, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для подвижных игр, гимнастики, сдачи норм ГТО, для толкания ядра. Кроме того, дети смогут посещать кружок хореографии, заниматься музыкой, участвовать в театральных постановках.

Актовый зал рассчитан на 498 мест (сцена, репетиционное, костюмерное и артистическое помещения, а также отдельная кладовая для хранения декораций и музыкальных инструментов). Также оборудованы теле-, фото- и видеостудии, звукорежиссерская, зал 3D-визуализации, различные лаборатории и конференц-зал. Кроме того, мальчишек и девчонок научат обрабатывать древесину и металл, проводить эксперименты. Предусмотрены библиотека с читальным залом и медиатекой, лингафонные кабинеты. Создана учебно-опытная зона — участок овощных и полевых, а также плодово-ягодных культур.

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