Ударный беспилотник Гром на форуме Армия-2020
Группа компаний «Кронштадт» представила на международном военно-техническом форуме «Армия-2020″ полноразмерную модель перспективного скоростного ударного беспилотного летательного аппарата „Гром“.
"Гром» является беспилотным штурмовиком, который предназначается для применения авиационных средств поражения в условиях интенсивного боевого столкновения. Высокая скорость и применяемые в конструкции технологии уменьшения радиолокационной заметности позволят беспилотнику преодолевать противовоздушную оборону и наносить удары по наземным, надводным, укреплённым и бронированным целям.
Назначение:
— работа «ведомым» в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией;
— вскрытие и поражение комплексов войсковой и объектовой ПВО;
— поражение управляемым высокоточным оружием наземных целей в тактической и оперативно-тактической глубине;
— поражение надводных целей и береговых объектов;
— выполнение разведывательных функций.
Характеристики:
Параметр
Значение
Габариты, м
Размах крыла
10
Высота
3,8
Длина
13,8
Масса, кг
Максимальная взлётная
7000
Максимальная боевой нагрузки
2000
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