Ударный беспилотник Гром на форуме Армия-2020

© anna-news.info

Группа компаний «Кронштадт» представила на международном военно-техническом форуме «Армия-2020″ полноразмерную модель перспективного скоростного ударного беспилотного летательного аппарата „Гром“.

"Гром» является беспилотным штурмовиком, который предназначается для применения авиационных средств поражения в условиях интенсивного боевого столкновения. Высокая скорость и применяемые в конструкции технологии уменьшения радиолокационной заметности позволят беспилотнику преодолевать противовоздушную оборону и наносить удары по наземным, надводным, укреплённым и бронированным целям.

Назначение:

— работа «ведомым» в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией;

— вскрытие и поражение комплексов войсковой и объектовой ПВО;

— поражение управляемым высокоточным оружием наземных целей в тактической и оперативно-тактической глубине;

— поражение надводных целей и береговых объектов;

— выполнение разведывательных функций.

Характеристики: