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Фотофакты

Ударный беспилотник Гром на форуме Армия-2020

 © anna-news.info

Группа компаний «Кронштадт» представила на международном военно-техническом форуме «Армия-2020″ полноразмерную модель перспективного скоростного ударного беспилотного летательного аппарата „Гром“.

"Гром» является беспилотным штурмовиком, который предназначается для применения авиационных средств поражения в условиях интенсивного боевого столкновения. Высокая скорость и применяемые в конструкции технологии уменьшения радиолокационной заметности позволят беспилотнику преодолевать противовоздушную оборону и наносить удары по наземным, надводным, укреплённым и бронированным целям.

Назначение:

— работа «ведомым» в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией;

— вскрытие и поражение комплексов войсковой и объектовой ПВО;

— поражение управляемым высокоточным оружием наземных целей в тактической и оперативно-тактической глубине;

— поражение надводных целей и береговых объектов;

— выполнение разведывательных функций.

Характеристики:

Параметр

Значение

Габариты, м

Размах крыла

10

Высота

3,8

Длина

13,8

Масса, кг

Максимальная взлётная

7000

Максимальная боевой нагрузки

2000
Источник: https://anna-news.info/udarnyj-bespilotnik-grom-na-forume-armiya-2020/

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Армия-2020, Кронштадт, Гром
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    26.08.2004:10:16

    Выглядит как птенец Су-50.

    #1207086
    • slav262 slav262
      26.08.2004:26:29

      Летательные аппараты с таким дизайном раньше можно было видеть только в фантастических фильмах.

      #1207087
  • Badassgoliath Badassgoliath
    26.08.2005:13:07

    Интересно. Что-то более лёгкое, чем пресловутый «Охотник», и в то же время две тонны бомб (ну или ракет) — это немало.

    #1207089
  • Нет аватара treins
    26.08.2011:48:15

    Кронштадт молодцы, нужно денег на них не жалеть, хорошо когда появляются инновационный частные компании в ВПК

    #1207124
  • Yuriy Sobeshchakov
    26.08.2014:09:28

    есть у меня сомнения что оно способно вернуться на аэродром вылета. судя по всему это одноразовая управляемая ракета, способная нести с собой доп нагрузку.

    #1207144
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