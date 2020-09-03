На ЕВРАЗ НТМК ввели в работу новую линию по обработке ж/д колес

ЕВРАЗ НТМК отметил 80-летний юбилей. По традиции праздник встретили производственным пусковым объектом — ввели в эксплуатацию шестую автоматизированную линию по механической обработке железнодорожных колес.

НТМК фото tagilka.ru © tagilka.ru

В торжественном мероприятии приняли участие Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Запуск в работу новой линии полнопрофильной обработки железнодорожных колес позволит увеличить объем производства на 65 тысяч колес в год и удовлетворить самые жесткие требования потребителей к качеству продукции», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Постоянная модернизация позволяет ЕВРАЗ НТМК отмечать 80-летний юбилей в статусе одного из самых современных и эффективных комбинатов страны», — подчеркнул Алексей Кушнарев

«Нижний Тагил продолжает развиваться. Наши градообразующие предприятия открывают современные технологические линии, выходят на новый уровень качества своей продукции. Значит, у города хорошие перспективы. Есть рабочие места — молодежи есть, где проявить себя," - говорит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Линия произведена немецкой компанией Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH) и состоит из четырех обрабатывающих станков с числовым программным управлением, робота-манипулятора для загрузки и выгрузки заготовок, устройств по дроблению и удалению стружки, автоматической подготовки и подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Благодаря энергоэффективности оборудования потребление электроэнергии снизится на 10-12%. На участке смонтирован современный мостовой кран для транспортировки металлопроката. Штат колесобандажного цеха и служб увеличился на 35 человек.

Инвестиции компании в проект составили около $14 млн.

За 80 лет на ЕВРАЗ НТМК выплавлено около 331 млн тонн чугуна, 364 млн тонн стали, изготовлено более 225 млн тонн металлопроката.

Первый чугун доменная печь Ново-Тагильского металлургического завода (название ЕВРАЗ НТМК до 1957 года) выдала 25 июня 1940 года. Всего за 1940-й год на заводе было получено 179 тыс. тонн чугуна, сегодня домны комбината производят такое количество металла менее чем за две недели.

ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат — предприятие полного металлургического цикла. Основной продукцией являются железнодорожные колеса и рельсы, продукция строительного сортамента и трубная заготовка, а также стальные полуфабрикаты. В настоящее время на комбинате работают четыре коксовые батареи, две доменные печи, четыре конвертера, четыре прокатных цехов.