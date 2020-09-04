В Санкт Петербурге строится завод по контрактному производству электроники

5 августа компания «Макро ЕМС» (входит в ГК «Макро Групп») дала официальный старт строительства нового завода по контрактному производству электроники в промзоне Обухово (Санкт-Петербург). Площадь завода составит около 4 000 кв.м. при объёме инвестиций более 500 миллионов рублей.

В условиях растущего спроса на электронику российского производства компания «Макро ЕМС» решила увеличить существующие производственные мощности. К двум работающим сейчас высокоскоростным линиям поверхностного монтажа, суммарной производительностью более 200 тыс. компонентов в час, будут добавлены ещё три более современные линии, что более, чем в три раза увеличит нынешнюю производительность и позволит выпускать более 400 тысяч изделий в год.

Макро Групп строит завод по контрактному производству электроники в Санкт Петербурге © macrogroup.ru

«Мы делаем самое современное производство с возможностью дополнительного расширения в полтора раза в будущем. „Макро ЕМС“ 13 лет нарабатывало компетенции и сейчас готовы выйти на экспорт, как минимум на европейский рынок», — сказал председатель совета директоров ГК «Макро Групп» Дмитрий Велеславов на церемонии.

Макро Групп строит завод по контрактному производству электроники в Санкт Петербурге © macrogroup.ru

Запуск в эксплуатацию нового завода предоставит заказчикам «Макро ЕМС»:

уменьшение сроков выполнения заказов

повышение технологичности производства

повышение допустимой сложности производимых изделий

расширение ассортимента оказываемых услуг

Макро Групп строит завод по контрактному производству электроники в Санкт Петербурге © macrogroup.ru

Запуск завода запланирован на лето 2021 года.

Сейчас «Макро ЕМС» выпускает более 100 тыс. электронных модулей в год. Заказчиками «Макро ЕМС» за 2019 год стали более 60 гражданских частных и государственных организаций России и ближнего зарубежья — Казахстана и Беларуси. Основные заказы приходятся на модули для вычислительной техники и серверного оборудования (в том числе, материнские платы на процессорах «Байкал»), платы для телекоммуникационного и медицинского оборудования, оборудования для АСУ ТП. В ближайшие планы «Макро ЕМС» — выход на рынок локализации модулей автоэлектроники.