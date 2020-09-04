В Ненецком автономном округе открылись две школы

В Нарьян-Маре состоялось открытие нового здания школы № 3 на 700 мест

Это второе новое здание школы, открытое в Ненецком округе к началу учебного года.

© nao24.ru

© nao24.ru

© nao24.ru

© nao24.ru

© adm-nao.ru

© adm-nao.ru

Большие возможности для занятий творчеством и приобретения полезных навыков открывают современные кабинеты технологии, оборудованные всем необходимым. Для мальчиков это столярная и слесарная мастерские, для девочек — кабинет технологии обработки ткани и кабинет технологии обработки продуктов питания.

В школе есть два кабинета «Точка роста», появившиеся в рамках нацпроекта «Образование». Дети могут заниматься здесь шахматами, робототехникой, информатикой. Для занятий по основам безопасности жизнедеятельности приобретен электронный тир. В сентябре 2020 года на базе школы в рамках нацпроекта «Образование» будет открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В школе два спортивных зала, тренажерный, гимнастический и хореографический залы, спортивная площадка с футбольным полем, покрытым искусственной травой, беговые дорожки и площадка со спортивными снарядами, большая светлая столовая на 250 посадочных мест, современный актовый зал на 300 мест, оснащенный современной световой и звуковой аппаратурой. Кроме того, в школе есть автокласс с автодромом, где смогут учиться вождению ученики старших классов.

Во всех кабинетах школы стоит современная школьная мебель, интерактивные комплексы и интерактивные панели. Закуплено новое лабораторное оборудование.

В Индиге торжественно открыли новое здание поселковой средней школы

© adm-nao.ru © adm-nao.ru

В новом здании школы есть все для всестороннего развития личности. Школапредставляет собой трехэтажное здание со спортивным, тренажерным и актовым залами, музейной комнатой, библиотекой, мастерскими, кабинетами домоводства, физики, информатики, химии, ОБЖ, оснащёнными современным учебным оборудованием. ‍

© adm-nao.ru

© adm-nao.ru

На третьем этаже школы созданы кабинеты «Точка роста» в рамках нацпроекта «Образование», где ребята будут заниматься информационными технологиями, робототехникой, шахматами. Питание обучающихся будет организовано в новом пищеблоке. Стены рекреации украшены картинами художника Владислава Плотницкого. Этот подарок сделал школе Союз оленеводов НАО.

К зданию прилегает благоустроенная территория, на которой расположены спортивная площадка, зона отдыха, контейнерная площадка, гараж и станция водоподготовки.

Сегодня в Индигской школе обучаются 64 ребёнка, работают 18 педагогов. С 1 сентября в коллективе учреждения появится новый учитель математики. Он прибыл в посёлок в рамках федеральной программы «Земский учитель».