Детский сад на 220 мест открыт в Воронежской области
Новый детский сад на 220 мест «Солнечный город» открылся в г. Борисоглебск Воронежской области. В здании запроектировано 11 групп — 6 групповых ячеек на первом этаже и 5 на втором. В детском саду музыкальный и физкультурный зал, сенсорная комната, помещение для конструирования и моделирования, для опытов, наблюдений и исследований.
фото за июнь 2020 на этапе финальных работ
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07.09.2018:26:05
07.09.2018:50:20