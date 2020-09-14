Во Владимирской области открыта школа на 132 места

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1 сентября торжественно открыта новая школана 132 мест в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. Современное здание, по оснащению не уступающее учебным заведениям крупных городов, построено по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

На ее возведение было направлено свыше 146 млн рублей из федерального бюджета, ещё около 58 млн рублей из областного и почти 3,8 млн рублей из местного бюджетов.

На первом этаже школы расположен блок начального звена, кабинеты с интерактивными помощниками педагогов, помещения для продлёнки (в том числе игровая комната и спальня), спортивный и тренажёрный залы, современный пищеблок.

На втором — актовый зал, полностью оснащённые предметные классы, а также кабинет психолога и зона отдыха для детей. На территории школы расположена спортивная площадка, современный стадион, место для занятий и игр самых маленьких учащихся.