В Омске на машруты вышли 12 новых трамваев модели 71-402 «Спектр»

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На маршруты по омским улицам вышли 12 новых трамвайных вагонов. «Спектр» — российский пассажирский трамвайный вагон завода «Уралтрансмаш». Трамвай отличается высокой экономичностью и комфортабельностью, вагон полунизкопольный — имеет низкий пол в средней части вагона. В салоне имеется 28 мест для сидения, полная вместимость — 170 человек.

Трамвай «Спектр» успешно прошёл двухмесячные испытания прошлой зимой на омских улицах.

© vk.com

© vk.com

© vk.com