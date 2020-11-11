В Омске на машруты вышли 12 новых трамваев модели 71-402 «Спектр»
На маршруты по омским улицам вышли 12 новых трамвайных вагонов. «Спектр» — российский пассажирский трамвайный вагон завода «Уралтрансмаш». Трамвай отличается высокой экономичностью и комфортабельностью, вагон полунизкопольный — имеет низкий пол в средней части вагона. В салоне имеется 28 мест для сидения, полная вместимость — 170 человек.
Трамвай «Спектр» успешно прошёл двухмесячные испытания прошлой зимой на омских улицах.
Источник: https://vk.com/region55
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