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Транспорт и логистика

В Омске на машруты вышли 12 новых трамваев модели 71-402 «Спектр»

 © vk.com

На маршруты по омским улицам вышли 12 новых трамвайных вагонов. «Спектр» — российский пассажирский трамвайный вагон завода «Уралтрансмаш». Трамвай отличается высокой экономичностью и комфортабельностью, вагон полунизкопольный — имеет низкий пол в средней части вагона. В салоне имеется 28 мест для сидения, полная вместимость — 170 человек.

Трамвай «Спектр» успешно прошёл двухмесячные испытания прошлой зимой на омских улицах.

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/region55

Омская область, трамваи, 71-402 Спектр, УВЗ, Уралтрансмаш
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