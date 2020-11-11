Компания «Русагро» запустила в Саратовской области новый майонезный цех

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В г. Аткарске Саратовской области состоялся запуск линии нового майонезного цеха «Русагро». Сейчас он работает в тестовом режиме, сообщила компания.

Проектная мощность — 120 тыс. т майонезной продукции в год. Для запуска цеха компания инвестировала 2 млрд рублей. Новое производство обеспечит около 200 дополнительных рабочих мест для жителей Аткарска и ближайших сёл.

Проект был реализован с поддержкой правительства Саратовской области.