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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Компания «Русагро» запустила в Саратовской области новый майонезный цех

цех в процессе строительствацех в процессе строительства © www.akm.ru

В г. Аткарске Саратовской области состоялся запуск линии нового майонезного цеха «Русагро». Сейчас он работает в тестовом режиме, сообщила компания.

Проектная мощность — 120 тыс. т майонезной продукции в год. Для запуска цеха компания инвестировала 2 млрд рублей. Новое производство обеспечит около 200 дополнительных рабочих мест для жителей Аткарска и ближайших сёл.

Проект был реализован с поддержкой правительства Саратовской области.
Источник: https://www.akm.ru/news/rusagro_zap...vyy_mayoneznyy_tsekh_za_2_mlrd_rub/

Русагро, Саратовская область, пищевая промышленность
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