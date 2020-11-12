Картофель сорта «Легенда» высажен на опытном образце автоматизированной установки выращивания

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В Свердловской области, в технопарке высоких технологий «Университетский», растения картофеля in vitro, сорта «Легенда», выведенного уральскими селекционерами, высадили на первом опытном образце автоматизированной установки. Она разработана резидентом технопарка — компанией НПО «Агросс».

Установка позволяет осуществлять выращивание миниклубней картофеля безсубстратным методом на первичном этапе оригинального семеноводства картофеля.

Основатель проекта и генеральный директор компании НПО «Агросс» Алексей Ковалев отметил: «Уникальность установки не в „железе“ или использовании уникального осветительного звена, а в технологических циклах производства. На этой установке теоретически можно выращивать все: от клубники до салата, но наши планы — вывести на рынок удобное в использовании, легко обслуживаемое и администрируемое, надежное оборудование, которое позволит любому из предприятий, осуществляющих деятельность в области оригинального семеноводства картофеля, вырастить под свои потребности необходимое количество первичного материала (миниклубней), сократив при этом его себестоимость и повысив качество. Необходимо так же отметить, что производство миниклубня лабораторным методом в значительной степени снижает вероятность его поражения болезнями и вирусами. Одна из сторон разрабатываемой технологии производства и сопутствующего оборудование — это снижение влияния „человеческого“ фактора на риски при производстве первичного материала оригинального семеноводства».

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По словам Алексея Ковалева, при разработке автоматизированной установки и комплекса технологических решений во главу угла ставились физиологические потребности культуры картофеля, относящиеся к специфике формирования этим растением урожая и результирующие в количественный и качественный выход миниклубней.

Лучшее доказательство — всего пара фактов:

— себестоимость производства миниклубня на предприятиях, занимающихся оригинальным семеноводством картофеля, в среднем составляет 17 рублей и выше, клубень полученный при помощи нашего комплекса решений — соответственно от 0,50 рублей (в зависимости от сорта и требований, предъявляемых к материалу на выходе);

— в лаборатории клубень можно производить круглогодично, в 4 оборота за год;

Руководитель научного селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства Уральского НИИ сельского хозяйства — филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», доктор сельскохозяйственных наук Елена Шанина, курирующая проект, прокомментировала его значение: «Проект позволяет решить одну из актуальнейших проблем сегодняшнего дня, поставленной в повестку в рамках государственной научно-технической программы по селекции семеноводства картофеля: заменить по максимуму импортный семенной материал и усилить отечественные разработки за счет перехода на качественно новый технологический уровень. Данные установки позволяют увеличить количество клубней, выращиваемых из растения in vitro с 5-8 до 250-300, и увеличить количество вегетационных периодов в году с одного до четырех».

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По мнению Елены Шаниной, установка обеспечивает фактически эталонные условия выращивания, при этом оборудование может моделировать различные климатические регионы производства, что в свою очередь востребовано компаниями, занимающимися селекцией картофеля, для прогнозирования поведения материала в различных климатических условиях, и для раскрытия потенциала материала в эталонных условиях выращивания.

По утверждению разработчиков, сейчас — это лучшая по своим характеристикам разработка в России. Ближайшие планы — в «шлифовке» технологии, доведении компонентов до совершенства и снижении стоимости оборудования при постановке его на массовое производство без снижения достигнутых качественных характеристик.

Марат Нуриев, генеральный директор технопарка «Университетский, отметил: «Проект Агросс (Meristem) вышел на новый уровень: до этого дня шла доработка параметров установки, теперь в стенах технопарка будет вестись реальная исследовательская работа, имеющая не только признаки фундаментального знания, но и непосредственное прикладное значение, что повысит уровень работы в значимой для государства области сельскохозяйственного производства. Проект имеет большие перспективы и широкий спектр потенциального применения».

Добавим, проектом Агросс (Meristem) уже подведены итоги первого этапа исследования в рамках совместной научной деятельности с одним из лидеров по производству семенного картофеля в России — «Агрофирмой «КРиММ» (с. Упорово, Тюменской обл.). Весной 2020 года на базе тепличного комплекса по производству миниклубней была запущена автоматизированная ферма, позволяющая производить миниклубни картофеля безсубстрактным методом в два оборота за весенне- летний период. Как заявили участники исследования, в процессе работы выработаны уникальные технические решения. Результатами остались удовлетворены обе стороны договора. НПО «Агросс» получило подтверждение своих разработок и лабораторных исследований, а «Агрофирма «КРиММ» — уверенность в эффективности проекта: несмотря на исключительные погодные условия данного летнего сезона средний коэффициент размножения в зависимости от сорта составил от 25 до 31 миниклубней, на одно растение in-vitro.