Сто лазерных анализаторов металлов за три года

© www.uralhitech.ru

НПО «Структурная диагностика» (Свердловская обл., резидент технопарка высоких технологий «Университетский») осуществило продажу сотого прибора собственной разработки — портативного лазерного анализатора металлов (ЛИС-01) очередному покупателю — сервисному центру «ПРОГРЕСС» (Иркутская обл, Ангарск г, предприятие входит в Росатом)

Прибор, существовавший в 2017 году на этапе идеи, сегодня востребован как российским, так и зарубежным потребителем.

Илья Карькин, разработчик и генеральный директор компании поделился своими ощущениями: «Первый прибор мы продали в 2018 году — небольшому предприятию Промхимаппарат в городе Озёрске Челябинской области. Затем продажи стали нарастать, как снежный ком: сработало „сарафанное радио“. Несомненные преимущества прибора: портативность, использование лазера в качестве метода исследования, достаточная точность результата. Мы получаем обратную связь от наших клиентов, с учетом этого производим доработку прибора, итог — срок гарантии увеличен с года до двух лет».

В компании уточнили, первая продажа состоялась на международной выставке Иннопром-2017, где тогда был представлен только макет будущего прибора. По воспоминаниям Ильи Карькина, «директор предприятия увидел макет и поверил в идею, и… купил. С тех пор прошло 3 года, прибор надежно работает, получает наши бесплатные обновления и техническую поддержку, кстати, это относится ко всем нашим клиентам- бесплатные обновления и поддержка для постоянного повышения эффективности работы нашего устройства».

© www.uralhitech.ru

По мнению разработчиков, одним из самых значимых компонентов является разработанное ими программное обеспечение: «десятки тысяч строк кода на с/с++ скомпилированных, зашитых в микроконтроллеры и надежно защищенных».

Напомним, ЛИС-01 предназначен для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов. Чаще всего прибор используется в ЖКХ, горнодобывающей отрасли, нефтегазовом секторе, в строительной сфере. Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении таких химических элементов: C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Co, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au и других. Прибор эффективно работает в температурном диапазоне от -15 до +40 °С.

Портативный лазерный спектрометр ЛИС-01 внесен в Государственный реестр средств измерений под № 69700-17.

С 2018 года произведено более 100 приборов для компаний различного профиля. География продаж — помимо регионов Российской Федерации — Германия, Индия, ОАЭ, Китай.