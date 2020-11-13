Корпус реактора и парогенератор для энергоблока № 1 доставлены на стройплощадку АЭС «Руппур»

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На стройплощадку АЭС «Руппур» в Бангладеш из России прибыли ключевые элементы реакторного отделения энергоблока № 1 первой в истории страны атомной электростанции (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»).

10 ноября специальная баржа доставила корпус реактора ВВЭР-1200 и парогенератор из бангладешского морского порта Монгла по реке Падма к недавно построенному речному терминалу в непосредственной близости от стройплощадки АЭС. Ранее, 20 октября, оборудование прибыло на грузовом судне Daisy в порт Монгла, где было перегружено на речную баржу.

Транспортировка массивного оборудования (вес корпуса реактора — 333,6 тонны, парогенератора — 340 тонн) до стройплощадки АЭС «Руппур» заняла почти 2,5 месяца. Расстояние по-морскому и речному маршрутам составило, в общей сложности, более 14 тысяч километров.Корпус реактора и парогенератор были изготовлены на заводе «Атоммаш» в Волгодонске, филиале компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш»).

С площадки «Атоммаша» оборудование было доставлено на автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске, а оттуда — водным путем в Новороссийск. Из порта Новороссийск оборудование было отправлено в Бангладеш морским путем — через Черное море и Суэцкий канал. Последняя часть сложного маршрута до стройплощадки АЭС пролегала по реке Падма.Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства.

Парогенератор — цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами. В его средней части расположены коллекторы для подвода и отвода теплоносителя, в верхней — паровое пространство, а в нижней — теплообменник, состоящий из 11 000 нержавеющих труб общей длиной 148,5 километра.