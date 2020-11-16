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Информационные технологии

Петербургский аспирант в седьмой раз признан лучшим программистом в мире

 © fiesta.ru

Аспирант петербургского университета ИТМО и самый титулованный программист мира Геннадий Короткевич уверенно бьет рекорды. Он в седьмой раз стал первым в соревновании Google Code Jam, в котором участвовало почти сто тысяч программистов со всего света.

Завершились международные соревнования по программированию Google Code Jam, которые проводятся с 2003 года и считаются одним из самых массовых и престижных чемпионатов мира по программированию. По итогам соревнований Геннадий Короткевич из ИТМО набрал 173 балла, опередив ближайших соперников из Канады и США. Кстати, пятое место досталось выпускнику ИТМО Евгению Капуну.

Напомним, в прошлом году Геннадий впервые за всю историю ежегодного чемпионата Topcoder Open победил сразу в двух из шести треков, обойдя 11 лучших программистов мира. Также в 2019-ом молодой человек в шестой раз стал лучшим программистом мира, одержав победу в чемпионате Google Code Jam, и в третий раз — победителем на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup.
Источник: https://www.fiesta.ru/spb/news/pete...UWVdT7aXrNduaFqy-BOSAKK2jz0v4sQU61M

Санкт-Петербург, ИТМО, программирование
  • Сергей Иванов Сергей Иванов
    16.11.2013:32:11

    Вообще то он беларус

    Отредактировано: Сергей Иванов~13:33 16.11.20
    #1215300
    • Alexander V Alexander V
      16.11.2013:44:18

      И что из этого?

      #1215305
    • александр столярчук александр столярчук
      16.11.2023:54:28

      Но он аспирант ИТМО? А за национальность в статье не говорили. Главное что не хохол, а то бы троли уже тут улюлюкали.    

      #1215390
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    • Нет аватара ressen
      16.11.2016:17:42

      mikr, конкурс как конкурс,то есть если ты участвуешь в олимпиаде,где сидит полностью подконтрольное западу wada то ты сразу воюешь против России?Что за вздор.К тому же если ты участвуешь в соревновании организованным на гугл то это не значит,что ты на него работаешь.

      #1215325
      • Alexander V Alexander V
        16.11.2016:21:39

        Следует добавить, что эти Олимпиады никак не отражают способность решать реальные задачи.

        #1215327
    • Нет аватара ViZaVi
      16.11.2016:31:00

      как можно иметь насколько извращенное мышление?

      #1215332
      • Нет аватара mikr
        16.11.2017:03:11

        Если бы Вы удосужились узнать, сколько молодых и талантливых выходцев из России и СНГ трудятся в Силиконовой Долине на благо США, то Ваше мышление извратилось бы не меньше моего.

        Кстати, родители одного из основателей Гугла были когда-то весьма перспективными советскими учеными. Но в Штатах им предложили хорошее бабло, и поэтому Гугл возник не в Москве, а в Калифорнии. И сегодня этот самый Гугл продолжает высасывать самые перспективные кадры из рядов российской молодежи. А почему бы и нет, если одним выстрелом убиваются два зайца? С одной стороны американцы решают свои кадровые проблемы, а с другой — создают эти проблемы нам.

        #1215348
        • Леонид Сохор
          16.11.2017:40:59

          И что теперь делать предлагаете?

          #1215353
          • Нет аватара WJ
            16.11.2019:10:26

            Как насчёт того, что можно самим проводить олимпиады в странах пожиже, например, в нашей средней азии, и выкачивать оттуда головы не только в дворников.

            #1215365
            • Леонид Сохор
              16.11.2019:12:17

              А улучшать деловой/профессиональный климат в нашей стране не прокатит?

              #1215367
        • Нет аватара nik.f
          16.11.2018:48:31

          mikr, вообще-то «гугл» и возник в Москве, звался он Яндекс. Американский Гугл появился позже. Гугл стал таким большим потому что в США больше шальных денег и доступ к рынкам, только и всего. Стань Яндекс таким же как и Гугл, против него давно бы ещё лет 10 назад ввели санкции и задушили. Да и на рынок никто не пустил бы серьезно.

          #1215362
        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          16.11.2019:41:44

          Если бы Вы удосужились узнать, сколько молодых и талантливых выходцев из России и СНГ трудятся в Силиконовой Долине на благо США, то Ваше мышление извратилось бы не меньше моего.

          Вы считаете, что кого-нибудь удивили этим?

          В 90е многие переместились в США и другие страны «за длинным рублём».

          Кто хочет, едет на Запад, кто хочет, остаётся.

          #1215371
        • александр столярчук александр столярчук
          16.11.2023:59:19

          Ну, а что делать если наши люди такие умные? Можем весь мир обеспечить мозгами, и что с того. Лучшие из лучших работают у нас. В том числе и этот парень. Зема как никак, а уже третий год за Россию участвует.    

          #1215392
    • Сергей Иванов Сергей Иванов
      16.11.2018:22:28

      Полюбому уедет на свои 150-180К$

      #1215359
      • Нет аватара valeriy_r
        16.11.2019:39:24

        какой-то неуважительный наброс. во-первых, он крут. во-вторых — откуда вы взяли это «полюбому», из своей мечты? у людей разные цели и интересы в жизни. в-третьих, 150-180 это как бы ничего особенного.

        #1215370
    • Нет аватара nik.f
      16.11.2018:39:48

      mikr, я в своё победитель всероссийской олимпиады по программированию, шел от москвы, никакой гугл или вообще хоть кто-нибудь ко мне не приходил.

      #1215361
    • Нет аватара valeriy_r
      16.11.2019:41:48

      надо было закончить свою мысль «а если останется в России то под колпаком КГБ!» :D

      #1215372
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