Петербургский аспирант в седьмой раз признан лучшим программистом в мире

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Аспирант петербургского университета ИТМО и самый титулованный программист мира Геннадий Короткевич уверенно бьет рекорды. Он в седьмой раз стал первым в соревновании Google Code Jam, в котором участвовало почти сто тысяч программистов со всего света.

Завершились международные соревнования по программированию Google Code Jam, которые проводятся с 2003 года и считаются одним из самых массовых и престижных чемпионатов мира по программированию. По итогам соревнований Геннадий Короткевич из ИТМО набрал 173 балла, опередив ближайших соперников из Канады и США. Кстати, пятое место досталось выпускнику ИТМО Евгению Капуну.

Напомним, в прошлом году Геннадий впервые за всю историю ежегодного чемпионата Topcoder Open победил сразу в двух из шести треков, обойдя 11 лучших программистов мира. Также в 2019-ом молодой человек в шестой раз стал лучшим программистом мира, одержав победу в чемпионате Google Code Jam, и в третий раз — победителем на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup.