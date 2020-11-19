Представлен первый образец российского промышленного шестиосевого робота-манипулятора

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Первое в России предприятие, специализирующееся на контрактном серийном производстве и сборке промышленных роботов, — челябинский «Завод Роботов» представило шестиосевой промышленный робот-манипулятор HARTUNG. Роботы данного типа являются наиболее востребованными на современных производствах, благодаря своей универсальности и высоким эксплуатационным характеристикам.

Дизайн прототипа экспериментальный, позволяющий отработать ряд решений для разработки серийных моделей, которые, тем не менее, претерпят существенные изменения. Проект соответствует концепции импортозамещения и технического суверенитета, однако сразу отказаться от многих зарубежных компонентов не получилось, в виду отсутствия отечественных аналогов с требуемыми характеристиками. «Завод Роботов» планирует развивать компонентную базу самостоятельно и с привлечением других российских предприятий.

Производственным партнером проекта выступил ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», на арендуемом участке которого и размещены мощности Завода Роботов. Благодаря специалистам завода уже на данном этапе удалось локализовать многие компоненты манипулятора.

Прототип интегрирован в реальный производственный процесс и трудится в одном из цехов ПАО «ЧКПЗ». В планах ХАРТУНГ разработка линейки наиболее востребованных серийных моделей российских роботов-манипуляторов и дальнейшее создание уникальных отраслевых решений. «Завод Роботов» стремится к наращиванию производственных мощностей и существенному повышению уровня локализации производимой продукции.

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© static.ngs.ru

Заказчиком проекта выступила компания «ХАРТУНГ», много лет занимающаяся производством и поставками продукции на конвейеры лидеров рынка транспортного машиностроения, открывшая в 2019 году направление системной интеграции и автоматизации производств.Р обот был разработан силами ООО «Русский Робот», объединившим коллектив опытных профессионалов — выпускников ведущих технических ВУЗов России.

Важно отметить, что разработка и производство прототипа финансировались исключительно за счет частных средств инвесторов. На момент выпуска предсерийного продукта ни одна из компаний-участников проекта (ХАРТУНГ, Завод Роботов, Русский Робот) не является получателем средств целевой государственной поддержки или резидентом зон с особыми экономическими режимами и льготами. При этом в Русском Роботе ранее рассматривали возможность участия в проекте «Сколково», и даже арендовали рабочие места в здании Технопарка, однако позже от этой идеи отказались, так и не подав заявку на резидентство.

Планируется существенное расширение сотрудничества при дальнейшем производстве серийных моделей, ведь ПАО «ЧКПЗ» — один из лидеров металлообрабатывающей промышленности России с уникальными компетенциями и отличной ресурсной базой. Помимо этого, завод является одним из первых крупных заказчиков новых российских роботов HARTUNG.

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