Изготовлены двигатели для новых кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена»

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Отечественные морские двигатели М70ФРУ-2 для десантных кораблей на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр» и проекта 12061 «Мурена», а также газотурбинный агрегат М35Р-1 для проекта «Зубр» изготовлены и находятся в «ОДК-Сатурн» на ответственном хранении. Двигатели М70ФРУ-2 изготовлены и находятся сейчас на территории предприятия на хранении. Это двигатели для первых головных кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена», также готов газотурбинный агрегат М35Р-1 для проекта «Зубр».

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До 2014 года аналогичные двигатели для кораблей либо поставляло украинское предприятие «Зоря-Машпроект», либо они делались в кооперации между российскими и украинскими предприятиями. Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что Хабаровский судостроительный завод получил большой заказ от Минобороны РФ на постройку кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена», в частности законтрактованы восемь кораблей типа «Мурена». Их строительство начнется в 2021 году, эти планы уже заложены в госпрограмму вооружений. Корабли проекта 12322 типа «Зубр» являются крупнейшими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Их водоизмещение составляет порядка 550 тонн, они могут принять на борт до 150 тонн груза. В современном боевом составе ВМФ РФ сегодня находятся всего два таких корабля — «Евгений Кочешков» и «Мордовия».