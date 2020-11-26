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Транспорт и логистика

Haval начал строить на территории РФ завод по производству двигателей

Китайский автогигант Haval начал строительство нового завода по производству моторов в России. Реализация проекта осуществляется в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного ранее с Минпромторгом РФ.

Продукция предприятия предназначена для обеспечения стабильных поставок силовых агрегатов на сборочный конвейер Haval в России. Моторный завод уже в 2022 году сможет массово изготавливать ДВС, которыми будут комплектоваться более 90% паркетников и внедорожников Haval, сборка которых локализована на территории РФ.

11 © www.njcar.ru

Площадка в 10 000 м2 по выпуску силовых установок находится в непосредственной близости от основного производства автомобилей в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

22 © www.njcar.ru

Как сообщает пресс-служба Haval, предприятие будет оснащено инновационным оборудованием и современными станками, полностью отвечающими актуальным требованиям в области охраны окружающей среды и энергосбережения. После запуска производственного комплекса появятся более 300 вакансий для жителей региона.

Совокупные инвестиции в проект составят около 4 млрд. рублей. Ежегодно Haval планирует выпускать в России до 80 тысяч моторов.
Источник: https://www.njcar.ru/news/great-wal...vigatelei-5524662.html?img=28626819

  • T C
  • 3
Haval, новое производство, транспорт, автопром
  • Нет аватара Argonaft
    26.11.2009:48:50

    Дожили…

    Вот, вроде и рабочие места, а как-то неоднозначно новость воспринимается. А сами?

    Мне больше такая нравится:

    Строительство нового металлургического завода рядом с судоверфью «Звезда"

    #1216412
    • T C T C
      26.11.2011:31:50

      Согласен, что самим бы лучше, согласен, что и металлургическое производство около Звезды важно, но… Тот же Хавал, и его моторный завод, делают рабочие места не только на своих заводах, но и другим. Да, тем же металлургам, например =))

      А самим надо продолжать отечественный автопром поднимать одновременно. Модернизировать, поднимать качество и т. п. Так, чтоб потом выдавить всех с рынка =))) Ну, или, как минимум, занимать наибольшую нишу в рынке.

      #1216427
      • Нет аватара MegaVaD
        26.11.2012:00:04

        Металлургам на 15 минут дольше поработать — и все возросшие потребности этого Хавала будут удовлетворены. Так что такое потребление мало чего увеличивает у соседних отраслей.

        Отечественный автопром потребительского класса если и появится (де факто его уже нет, ГАЗ не выпускает, а ВАЗ французский теперь), то это будет новый завод. Полагаю — электромобильный.

        #1216430
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