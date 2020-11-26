Haval начал строить на территории РФ завод по производству двигателей

Китайский автогигант Haval начал строительство нового завода по производству моторов в России. Реализация проекта осуществляется в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного ранее с Минпромторгом РФ.

Продукция предприятия предназначена для обеспечения стабильных поставок силовых агрегатов на сборочный конвейер Haval в России. Моторный завод уже в 2022 году сможет массово изготавливать ДВС, которыми будут комплектоваться более 90% паркетников и внедорожников Haval, сборка которых локализована на территории РФ.

1 © www.njcar.ru

Площадка в 10 000 м2 по выпуску силовых установок находится в непосредственной близости от основного производства автомобилей в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

2 © www.njcar.ru

Как сообщает пресс-служба Haval, предприятие будет оснащено инновационным оборудованием и современными станками, полностью отвечающими актуальным требованиям в области охраны окружающей среды и энергосбережения. После запуска производственного комплекса появятся более 300 вакансий для жителей региона.

Совокупные инвестиции в проект составят около 4 млрд. рублей. Ежегодно Haval планирует выпускать в России до 80 тысяч моторов.