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Новые заводы и цеха

В Воронежской области заработал завод по производству элитных семян

 © sc02.alicdn.com

Ожидается, что предприятие будет выпускать до 20 тысяч тонн продукции в год.

В Павловском районе Воронежской области заработал завод французской компании Lidea по производству элитных гибридов семян. Пока что предприятие выпускает продукцию в тестовом режиме, его продолжают достраивать. Об этом сообщили в группе правительства Воронежской области во «ВКонтакте».

Уже совсем скоро сельхозпроизводители получат первую партию семян: масличные, включая подсолнечник, кукурузу, сою и рапс. Новый завод будет производить до 20 тысяч семян в год. На предприятии откроют 160 рабочих мест.

Напомним, первый камень нового заводазаложилив сентябре 2020 года. Площадь предприятия составит 100 гектаров. Около 80-ти гектаров занимает научно-исследовательский агроцентр, где выращивают семена и представляют ведущие разработки бренда. Помимо России, семена, выращенные в Воронежской области, поступят на рынки Казахстана и Белоруссии.
Источник: https://www.zol.ru/n/32598

компания Lidea, Воронежская область, элитные гибриды семян
  • Нет аватара nabludatel71
    26.11.2009:13:17

    предприятие будет выпускать до 20 тысяч тонн продукции в год

    завод будет производить до 20 тысяч семян в год

    Так всё-таки тонн или семян? Это очень большая разница    

    #1216406
    • Нет аватара kissinger
      26.11.2011:21:34

      Я полагаю, все-таки тонн! для примера: 1000 шт. семян рапса весят от 2,5 до 7 граммов в зависимости от сорта. 140 граммов семян рапса в год — как-то слабовато )) А вот то, что первый камень заложили в сентябре, а уже в ноябре открывают — это интересно. Стахановцы прямо.

      Отредактировано: kissinger~11:22 26.11.20
      #1216426
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