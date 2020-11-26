В Воронежской области заработал завод по производству элитных семян

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Ожидается, что предприятие будет выпускать до 20 тысяч тонн продукции в год.

В Павловском районе Воронежской области заработал завод французской компании Lidea по производству элитных гибридов семян. Пока что предприятие выпускает продукцию в тестовом режиме, его продолжают достраивать. Об этом сообщили в группе правительства Воронежской области во «ВКонтакте».

Уже совсем скоро сельхозпроизводители получат первую партию семян: масличные, включая подсолнечник, кукурузу, сою и рапс. Новый завод будет производить до 20 тысяч семян в год. На предприятии откроют 160 рабочих мест.

Напомним, первый камень нового заводазаложилив сентябре 2020 года. Площадь предприятия составит 100 гектаров. Около 80-ти гектаров занимает научно-исследовательский агроцентр, где выращивают семена и представляют ведущие разработки бренда. Помимо России, семена, выращенные в Воронежской области, поступят на рынки Казахстана и Белоруссии.